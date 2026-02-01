Gençler İhtisas Akademi'de yetişecek

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından hayata geçirilen İhtisas Akademi 2026 programının lansmanı, TÜGVA Genel Merkezi’nde yapıldı. Programa Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir, TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci ve çok sayıda genç katıldı.

BAKAN FİDAN'DAN TÜGVA ÖVGÜSÜ

Burada katılımcılara hitap eden Bakan Fidan, "Türkiye gibi devlet geleneği çok güçlü bir milletin bütün organlarıyla millete hizmet götürdüğü bir yerde sivil toplumun bir araya gelerek gençlere toplumsal faydanın devlet eliyle değil bireyler eliyle de yapılabileceğini TÜGVA'nın gösterdiğini belirterek "Bununla gerçekten gurur duyuyoruz. TÜGVA'nın bütün çalışmaları bizim yıllardır sivil toplum çalışmaları adına Türkiye'de görmek istediğimiz örnek bir çaba, örnek bir seviye” dedi. Fidan, kendisini dinlemeye gelen gençlere, "Sizlerin bu yaşlarda aktivizm içinde olmanız, bir sorumluluk içerisinde olmanız, bir dava sahibi olmanız, toplum adına bir konuyu dert edinmeniz, bireyselliğin ötesine geçmeniz çok kıymetli ama çok kıymetli bir husus" diye konuştu.

BİLGİ TECRÜBE AYNI KULVARDA

İhtisas Programı'nın eylemle bilgiyi ve tecrübeyi bir araya getiren modüller üretmesini kıymetli bulduğunu vurgulayan Fidan, şunları kaydetti: "Eyleme ihtiyacımız olduğu kadar bilgiye, öğrenmeye, tecrübe aktarımına da ihtiyacımız var. TÜGVA'nın geliştirdiği programlarla bunları aynı kulvarda götürmesi önemli bir husus. Ben şimdiden burada eğitim alacak olan arkadaşlara başarılar diliyorum."

Bakan Fidan, hitabın ardından gençlerin sorularını yanıtladı.

ÜNİVERSİTELERDEKİ GENÇLERE YÖNELİK

Birçok proje hayata geçirdiklerini, bunlardan birinin de İhtisas Akademi olduğunu ifade eden TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, “Fikri derinliğimizi artırmak, çeşitliliğimizi, ufkumuzu genişletmek için, bu projeleri hayata geçiriyoruz. Bu projeyle beraber Türkiye genelindeki üniversitelerde yaklaşık 30 bin gencimize dokunmayı planlıyoruz. Bu çalışmaların arka planında, inançlı yürekleri, kuvvetli bilekleri, nitelikli fikirleriyle yetişen bir gençlik gelsin, yetişsin istiyoruz” dedi. 81 ilde hibrit modelle yürütülecek İhtisas Akademi kapsamında gençlere, ulusal ve uluslararası meseleler üzerine farkındalık kazandırmayı hedefleyen ortak müfredatla akademik ve uygulamalı eğitimler verilecek, alanında uzman isimlerin katılımıyla nitelikli yayınlar ve sürdürülebilir projeler üretilecek.







