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Gençler kalıcı ve adil barışı tartışacak

4. Uluslararası Model İslam İşbirliği Teşkilatı Liseler Zirvesi “Haklı Filistin Davası: Kalıcı ve Adil Barışın Tesisi” ana temasıyla düzenlendi.

Saliha Engin
04:00 - 5/01/2024 Cuma
Güncelleme: 05:19 - 5/01/2024 Cuma
Yeni Şafak
Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi ile Beyoğlu Eğitim ve Kültür Vakfı işbirliğiyle düzenlenen zirve 4 gün sürecek.
Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi ile Beyoğlu Eğitim ve Kültür Vakfı işbirliğiyle düzenlenen zirve 4 gün sürecek.

İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF), Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi ile Beyoğlu Eğitim ve Kültür Vakfı işbirliğiyle düzenlenen ve 4 gün sürecek olan zirveye, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, İslam İşbirliği Gençlik Forumu Başkanı Taha Ayhan ile İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi 39 ülkeden 224 öğrenci katıldı.


3 ANA BAŞLIK VAR

Zirve hakkında bilgi veren Hüseyin İbrahim Taha, “Zirvenin üç ana başlığı var. Bir tanesi deprem ve doğal afetlerde gençliğin gönüllülük esasına nasıl daha iyi ve verimli cevap verebileceği. Bir diğer konumuz gelişen teknolojilerin dünyanın karşı karşıya kaldığı meydan okumalar ve problemler nasıl yanıt vermesi gerektiği, gençlerin burada oynayacağı rol. Ve tabii ana başlığımız haklı Filistin davasında kalıcı ve adil barışın tesisi. Ben inanıyorum ki gençlerimizin burada akademik ve diplomatik bir disiplin içinde yapacakları tartışmalar bize hayırlı neticeler verecek” diye konuştu.


#İslam İşbirliği Teşkilatı
#zirve
#Filistin
#barış
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