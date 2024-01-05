Gençler kalıcı ve adil barışı tartışacak

Zirve hakkında bilgi veren Hüseyin İbrahim Taha, “Zirvenin üç ana başlığı var. Bir tanesi deprem ve doğal afetlerde gençliğin gönüllülük esasına nasıl daha iyi ve verimli cevap verebileceği. Bir diğer konumuz gelişen teknolojilerin dünyanın karşı karşıya kaldığı meydan okumalar ve problemler nasıl yanıt vermesi gerektiği, gençlerin burada oynayacağı rol. Ve tabii ana başlığımız haklı Filistin davasında kalıcı ve adil barışın tesisi. Ben inanıyorum ki gençlerimizin burada akademik ve diplomatik bir disiplin içinde yapacakları tartışmalar bize hayırlı neticeler verecek” diye konuştu.