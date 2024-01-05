Gençler kalıcı ve adil barışı tartışacak

İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF), Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi ile Beyoğlu Eğitim ve Kültür Vakfı işbirliğiyle düzenlenen ve 4 gün sürecek olan zirveye, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, İslam İşbirliği Gençlik Forumu Başkanı Taha Ayhan ile İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi 39 ülkeden 224 öğrenci katıldı.
3 ANA BAŞLIK VAR
Zirve hakkında bilgi veren Hüseyin İbrahim Taha, “Zirvenin üç ana başlığı var. Bir tanesi deprem ve doğal afetlerde gençliğin gönüllülük esasına nasıl daha iyi ve verimli cevap verebileceği. Bir diğer konumuz gelişen teknolojilerin dünyanın karşı karşıya kaldığı meydan okumalar ve problemler nasıl yanıt vermesi gerektiği, gençlerin burada oynayacağı rol. Ve tabii ana başlığımız haklı Filistin davasında kalıcı ve adil barışın tesisi. Ben inanıyorum ki gençlerimizin burada akademik ve diplomatik bir disiplin içinde yapacakları tartışmalar bize hayırlı neticeler verecek” diye konuştu.