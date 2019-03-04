Gençler Mavi Vatan sınavında

Türkiye'yi çevreleyen 3 denizde aynı anda yapılan Deniz Kuvvetleri tarihinin en büyük ölçekli tatbikatı, aynı zamanda genç harbiyeliler için de önemli bir eğitim sahası haline geldi. İlk kez bir tatbikata Deniz Harp Okulu'ndan subay adayları ile Deniz Harp Enstitüsü'nde eğitim gören kurmay adayları katıldı.

Kurmay adayı genç subaylar genellikle Deniz Harp Merkezi Karargahlarındaki analiz timlerinde görev alıyor. FETÖ'den arındıkça güçlendiğini dünya kamuoyuna gösteren Deniz Kuvvetleri, dışarıdan 5 binden fazla personel ile sivil mühendislik fakültelerinden geçişler de dahil 2 bini aşkın öğrenci temin etmişti.

PERSONEL AÇIĞI HIZLA KAPANIYOR

Darbe girişiminin ardından şaibeler üzerine harp okulları, eğitime devam eden öğrencilerin sivil üniversitelere kaydırılması suretiyle tamamen boşaltılmıştı. Milli Savunma Üniversitesi kurularak buraya devredilen harp okulları silbaştan öğrenci teminine başlamış, Deniz Kuvvetleri ise mühendislik fakültelerinden öğrenci alımı yoluna gitmeşti. Halen Deniz Harp Okulu'nda 1221, Astsubay Meslek Yüksekokulu'nda 1057 olmak üzere toplam 2 bin 278 denizci eğitim sürecinde. Donanmadaki personel açığını kapatmak üzere çok sayıda subay ve astsubay alımı da yapıldı.

15 TEMMUZ SONRASI 7 BİN 351 TAZE KAN

15 Temmuz 2016'dan bu yana 1052'si dış kaynaklı, 99'u astsubaylıktan subaylığa geçiş yoluyla olmak üzere toplam 1151 subay ve 1693'ü dış kaynaklı 25'i uzman erbaşlıktan astsubaylığa geçiş olmak üzere toplam 1718 astsubay alımı yapıldı. Yine aynı süreçte 736 uzman erbaş, 1468 de sözleşmeli erbaş temin edildi. Böylelikle 15 Temmuz'dan beri donanmaya katılan 'taze kan' 7 bin 351 kişiye ulaştı.

EKONOMİ İşte yeni ANKA