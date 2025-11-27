Gençlere umre fırsatı: 4. İlahiyat Yıldızları kitap okuma yarışması başvuruları başladı

Türkiye İlahiyatlılar Derneği, gençlerin kitap okuma alışkanlığını güçlendirmek ve manevi gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla düzenlediği 4. İlahiyat Yıldızları Ödülleri Kitap Okuma Yarışması için başvuruların başladığını duyurdu. Her yıl olduğu gibi bu yıl da yarışmanın büyük ödülü üç kişilik umre ziyareti oldu.
Başvurular 15 Ocak 2026’ya kadar devam ediyor
Birincilik ödülü: Üç kişilik umre
Bu yıl dereceye girenleri önemli ödüller bekliyor.
Katılım şartları duyuruldu
Yarışmaya katılmak için herhangi bir bölüm veya okul şartı aranmazken, gençlerin yalnızca belirtilen yaş aralığında olması ve internet üzerinden başvurusunu tamamlaması yeterli.
Büyük ilgi bekleniyor
Daha önceki yıllarda on binlerce gencin katıldığı yarışmanın bu yıl da geniş bir kitleye ulaşması bekleniyor. Organizasyon, gençleri hem okumaya yönlendirmeyi hem de manevi bir atmosferle buluşturmayı hedefliyor.