Gençlere umre fırsatı: 4. İlahiyat Yıldızları kitap okuma yarışması başvuruları başladı

14:4727/11/2025, Thursday
G: 27/11/2025, Thursday
4.İlahiyat Yıldızları kitap okuma yarışması
Türkiye İlahiyatlılar Derneği, gençlerin kitap okuma alışkanlığını güçlendirmek ve manevi gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla düzenlediği 4. İlahiyat Yıldızları Ödülleri Kitap Okuma Yarışması için başvuruların başladığını duyurdu. Her yıl olduğu gibi bu yıl da yarışmanın büyük ödülü üç kişilik umre ziyareti oldu.

Bu yıl yarışma, namaz ibadetinin anlam ve değerini anlatan
“Namaz: Mi’raçla Gelen Davet”
adlı kitabı merkeze alıyor. 18–35 yaş aralığındaki herkesin katılımına açık olan yarışma, çevrim içi olarak gerçekleştirilecek.

Başvurular 15 Ocak 2026’ya kadar devam ediyor

Türkiye genelinde yoğun ilgi gören yarışmanın başvuruları
adresi üzerinden alınıyor. Başvuru süreci 15 Ocak 2026 tarihinde sona erecek. 80 soruluk çoktan seçmeli sınav ise 1 Şubat 2026 tarihinde online olarak yapılacak.

Birincilik ödülü: Üç kişilik umre

Bu yıl dereceye girenleri önemli ödüller bekliyor.

Birinciye üç kişilik umre
İkinciye iki kişilik umre
Üçüncüye bir kişilik umre
• Diğer derece sahiplerine ise
akıllı saat, tablet, scooter ve kitap setlerinden
oluşan çeşitli ödüller verilecek.

Katılım şartları duyuruldu

Yarışmaya katılmak için herhangi bir bölüm veya okul şartı aranmazken, gençlerin yalnızca belirtilen yaş aralığında olması ve internet üzerinden başvurusunu tamamlaması yeterli.

Büyük ilgi bekleniyor

Daha önceki yıllarda on binlerce gencin katıldığı yarışmanın bu yıl da geniş bir kitleye ulaşması bekleniyor. Organizasyon, gençleri hem okumaya yönlendirmeyi hem de manevi bir atmosferle buluşturmayı hedefliyor.




