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Gündem General ve amiral sayısı 247ye çıktı
POLİTİKA

General ve amiral sayısı 247’ye çıktı

YAŞ’ta alınan kararlarla TSK’daki general/amiral sayısı artırıldı. FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ihraçlarla ve emeklilikle 196’ya inen general/amiral sayısı 247’ye çıkarıldı. TSK’daki general/amiral kadrolarında, darbe girişiminden 10 ay sonraki erime yüzde 40’a ulaşmıştı. Ancak o günden bugüne yapılan YAŞ’larda kadrolar aşama aşama güçlendirildi.

Kıymet Sezer Yeni Şafak
YAŞ toplantısı
YAŞ toplantısı

Yüksek Askeri Şura’da (YAŞ) hafta içinde alınan kararlarla TSK’daki general/amiral sayısı 247’ye yükseldi. 15 Temmuz 2016’da, Kara Kuvvetleri’nde 198, Deniz Kuvvetleri’nde 54, Hava Kuvvetleri’nde 74 olmak üzere TSK’da toplam 326 general/amiral vardı. Bu general/amirallerden, darbe girişimine destek veren FETÖ ile irtibatı tespit edilen149’u, 2016 yılı YAŞ toplantısından bir gün önce yayınlanan OHAL KHK’sıyla ihraç edildi.

FETÖ KADROLARI ERİTTİ

29 Temmuz 2016 yılında toplanan Yüksek Askeri Şura’da 48 general/amiral emekli edilirken 99 albay tuğgeneral/tuğamiralliğe terfi ettirildi. Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı darbe girişimi sonrası İçişleri Bakanlığı’na bağlandı ve buradaki general/amiral sayıları TSK listesinden düşürüldü. Darbe girişimi sonrası TSK personel sayıları ilk kez Eylül 2016’da açıklandu ve general/amiral sayısı 206 olarak deklare edildi. FETÖ ile mücadele kapsamında ihraçlar ve emeklilik kararlarıyla birlikte 2 Ocak 2017 tarihi itibariyle TSK bünyesindeki toplam general sayısı 203’e, Mayıs 2017 itibariyle 196’ya geriledi. Böylelikle TSK’daki general/amiral kadrolarında, darbe girişiminden 10 ay sonraki erime yüzde 40 oldu.

Komuta değişmedi: Yüksek Askeri Şura, Erdoğan başkanlığında toplandı
GÜNDEM
Komuta değişmedi: Yüksek Askeri Şura, Erdoğan başkanlığında toplandı

2019 DIŞINDA HER YIL ARTTI

2017 YAŞ’ta 29 general/amiral emekliye sevk edilirken 61 albay general/amiralliğe terfi etti. TSK’daki general/ amiral sayısı 228’e çıktı. İhraç ve emekliliklerle birlikte 2018 şura toplantısına 215 general/amiral ile gidildi. Şurada 12 general/amiral kadrosuzluktan emekliye sevk edildi, 41 albay general/amiralliğe yükseltildi. 2018 YAŞ ile general/amiral sayısı 244’e yükseldi. Emeklilik kararlarıyla birlikte bu sayı 2019 YAŞ toplantısına kadar 241’e geriledi. 2019 şurasında 48 general/amiral emekli edildi, 40 albay tuğgeneral/tuğamiralliğe terfi etti. Toplantıda alınan kararlarla birlikte TSK’daki general/amiral toplam sayısı 8 azalarak 233’e geriledi.

4 YILDA YÜZDE 26 ARTIŞ

  • 2020 YAŞ toplantısına kadar general/amiral sayısı 226’ya kadar düştü. Çarşamba günü toplanan YAŞ’ta 30 general/amiral kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilirken 51 albay tuğgeneral/tuğamiralliğe terfi ettirildi. YAŞ kararlarının yürürlüğe gireceği 30 Ağustos 2020 tarihi itibariyle TSK’daki toplam general/amiral sayısı 247 olacak. FETÖ’nün en büyük zararı verdiği TSK’da 15 Temmuz sonrası yüzde 40 eriyen general/amiral kadroları, 30 Ağustos itibariyle yüzde 26 oranında artmış olacak. TSK Personel Kanunu’na göre, barışta Silahlı Kuvvetler’deki general ve amiral miktarlarına ait rütbe kontenjanları; Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri’nde toplam 274 sayısı ile sınırlanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yüksek Askeri Şura üyeleri ile Anıtkabir'i ziyaret etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Yüksek Askeri Şura üyeleri ile Anıtkabir'i ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Yüksek Askeri Şura üyeleri ile Anıtkabir'i ziyaret etti. Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu açıklamalara yer verdi; YAŞ üyeleri olarak 2020 toplantısı vesilesiyle huzurunda bulunuyoruz. Kurduğun cumhuriyeti 2023 hedeflerine ulaştırmak için çalışıyoruz. Suriye'den Libya'ya, Doğu Akdeniz'den terörle mücadeleye elde ettiğimiz başarılar ülkemizin gücünü, ordumuzun yeteneklerini ortaya koyuyor.
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