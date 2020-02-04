Gerilim Han Şeyhun’da başladı

Türkiye, bugüne kadar Esed rejimiyle karşı karşıya gelmemek üzere yoğun hassasiyet gösteriyordu. Saldırının Türkiye ve Suriye istihbaratı arasında üst düzeyde kurulan temasın ardından gerçekleşmesi de dikkat çeken bir diğer ayrıntı oldu. Öte yandan, İdlib bölgesinde yaşanan gerilimin bu aşamada Suriye sahasındaki diğer bölgelere yansıması beklenmiyor. Türkiye ve Rusya arasında diplomatik temas kesintisiz sürüyor.

RUSYA İLE İPLER GERİLDİ

Rusya, önceki gün de Türkiye’nin kontrolündeki El Bab bölgesinde hava saldırısı düzenlemişti. Astana sürecinde Rusya destekli Esed rejimi saldırılarıyla ihlal edilmeyen tek anlaşma sahası İdlib’di. Türkiye bugüne kadar bölgede diplomasiyi önceleyen bir politika izledi.