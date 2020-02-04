Gündem Gerilim Han Şeyhunda başladı
POLİTİKA

Gerilim Han Şeyhun’da başladı

İdlib’de bugüne uzanan gerilim Han Şeyhun saldırısıyla başladı. Rejimin Maret El Numan saldırısıyla tırmanan gerilim, Serakib’i takviyeye eden Türk askerinin hedef alınmasıyla birlikte ipleri kopardı.

Kıymet Sezer Yeni Şafak
Han Şeyhun
Han Şeyhun

Türkiye, bugüne kadar Esed rejimiyle karşı karşıya gelmemek üzere yoğun hassasiyet gösteriyordu. Saldırının Türkiye ve Suriye istihbaratı arasında üst düzeyde kurulan temasın ardından gerçekleşmesi de dikkat çeken bir diğer ayrıntı oldu. Öte yandan, İdlib bölgesinde yaşanan gerilimin bu aşamada Suriye sahasındaki diğer bölgelere yansıması beklenmiyor. Türkiye ve Rusya arasında diplomatik temas kesintisiz sürüyor.

RUSYA İLE İPLER GERİLDİ

  • Rusya, önceki gün de Türkiye’nin kontrolündeki El Bab bölgesinde hava saldırısı düzenlemişti. Astana sürecinde Rusya destekli Esed rejimi saldırılarıyla ihlal edilmeyen tek anlaşma sahası İdlib’di. Türkiye bugüne kadar bölgede diplomasiyi önceleyen bir politika izledi.

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