Gerilimi ülkemize taşımak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Bölgede nükseden toplumsal gerilimleri ülkemize taşıma niyetinde olanlara, bunun için her yolu deneyenlere fırsat vermeyeceğiz” dedi. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen iftarda, dini azınlık temsilcileri ile bir araya geldi. İftara, Türkiye’ye ziyarette bulunan Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud da katıldı.





AYNI VATAN ÜZERİNDE AYNI GÖKKUBBE ALTINDAYIZ

Türkiye’nin çok farklı inanç kültür ve kimlikleri asırlardır bir arada barış içinde yaşatma tecrübesine sahip olduğunun altını çizen Erdoğan, "İstanbul’dan Mardin ve Hatay’a kadar birçok ilimizde ezan, hazan ve çan yüzyıllar boyu bir arada var oldu. Camiler kiliseler sinagoglar asırlardır aynı sokağı, aynı caddeyi paylaştı. Aynı vatan toprakların üzerinde aynı gök kubbe altında Müslümanlar Hristiyanlar Museviler yan yana yaşadı. Yüzyılların birimi olan bu eşsiz tecrübeye çok değer veriyoruz. "ifadelerini kullandı.





FARKLILIKLARIMIZ ZENGİNLİĞİMİZ

Nefret söylemlerinin arttığı kültürel ırkçılığın ve fanatizmin tüm dünyada tırmandığı bir dönemde bu vasfı korumaya güçlendirmeye daha fazla ihtiyaç olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Farklılıkları çatışma ve kutuplaşma vesilesi değil beşeri zenginlik kaynağı gören geleneğimize daha sıkı sarılmamız gerekiyor. Dolayısıyla hemen her sene tekrarladığımız şu birlikteliğimizin çok kıymetli olduğuna inanıyorum" açıklamasını yaptı.





ÖZGÜRLÜKLERİ GENİŞLETTİK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 yılına giren iktidarlar boyunca tüm vatandaşların inanç özgürlüğünü genişletmeye çalıştıklarını belirterek, "Hangi kökene, inanca cemaate mensup olursa olsun 85 milyonun her bir ferdinin kendini eşit hissetmesi için mücadele ettik. Bilhassa gayrimüslim kardeşlerimizin bir ruhi tedirginlik içinde olmaması için azami gayret gösterdik. İnşallah bu şekilde yola devam edeceğiz. Bölgede nükseden toplumsal gerilimleri ülkemize taşıma niyetinde olanlar, bunun için her yolu deneyenlere fırsat vermeyeceğiz" dedi.





Somali’ye desteğimiz sürecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile bir araya geldi. Türkiye ile Somali ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konuların ele alındığı görüşmede Erdoğan, Türkiye'nin Somali'nin huzur ve güvenliği ile toprak bütünlüğüne önem verdiğini, Etiyopya ile yürütülen kalıcı barış ve istikrarı tesis etme sürecine verilen desteğin kesintisiz süreceğini ifade etti. Erdoğan, Somali ile terörle mücadele konusunda kararlı işbirliğinin artarak devam edeceğini, Türkiye'nin teröre karşı her zaman Somali halkının yanında olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ve Somali'nin ekonomi, ticaret, güvenlik ve savunma alanlarında işbirliğinin önemini de vurguladı.



