​Geriye bu not kaldı ​

Tuzla’daki evinde önceki gün ölü bulunan TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi’nde başuzman araştırmacı Doç. Dr. Dilek Dündar Erbahar’dan geriye kapıya astığı not kaldı. Dündar’ın evinde yapan polis ekipleri banyoda bardağa dökülmüş ve bir çoğu içilmiş vaziyette sıvı likit olarak satılan sinek ilacı buldu. Dilek Erbahar’ın dudağında sinek ilacı kalıntısı bulunurken, bardakta ise Erbahar’ın dudak izi tespit edildi.
‘SENİ ÇOK SEVİYORUM’
TÜBİTAK’ta zehirli gaz sensörleriyle ilgili çalışmalarda bulunan Erbahar’ın intihar etmeden önce kapıya astığı not kağıdı da olay yeri inceleme ekiplerince delil olarak alındı. Erbahar’ın A4 boyutundaki kağıda eşine hitaben “Seni çok seviyorum” yazması dikkat çekti. Erbahar’ın sorunlar yaşadığı eşiyle bir süredir yaşadığı ve psikolojik olarak çöküntü içinde olduğu da öğrenildi.