GİB'den yapılandırma kapsamındaki borçlar için taksit uyarısı

Başkanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu kanun kapsamında yapılandırılan ve taksitle ödeme seçeneğini tercih eden mükellefler için borç ödemelerinin devam ettiğine işaret edildi.





TAKSİT ÖDEMESİNDE SON GÜN 2 HAZİRAN PAZARTESİ

Bir takvim yılında üçten fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi durumunda kanunun ihlal edilmiş sayıldığının belirtildiği açıklamada, mükelleflerin, mayıs ayında ödenmesi gereken 24'üncü taksit ödemesini 2 Haziran Pazartesi gününe kadar yapması gerektiği aktarıldı.





Açıklamada, bu yıl için ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının 30 Haziran'a kadar, gecikilen her ay için gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammıyla birlikte yatırılması gerektiği bildirilerek, "Bu nedenle yapılandırmanın ihlal olmaması için taksitlerin süresinde ödenmesi gerekmektedir." ifadesi kullanıldı.





I. Başvuru sırasında yapılandırılan borçların 24 eşit taksitte ödeme seçeneğini tercih etmiş olup, Kanunun getirdiği imkanlardan yararlanmaya devam etmesine rağmen ödenmesi gereken taksitlerden, bir takvim yılında üçten fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi durumunda söz konusu Kanun ihlal edilmiş sayılmaktadır.





Bu kapsamda, yapılandırmanın ihlal olmaması için 2025 yılında, yapılandırılan borçların üç taksitini süresinde ödememiş veya eksik ödemiş olan mükelleflerin, Mayıs ayında ödenmesi gereken 24 üncü taksit ödemesini 2 Haziran 2025 (31 Mayıs 2025 tarihinin resmi tatile rastlaması nedeniyle) Pazartesi gününe kadar yapması gerekmektedir.





II. Kanunun getirdiği imkanlardan yararlanılmaya devam edilmesine rağmen, bir takvim yılında (2023, 2024 ve 2025 yıllarında) üç veya daha az taksitin, süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi durumunda; ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının son taksiti (31 Mayıs 2025 tarihini) izleyen ayın sonuna kadar yani 30 Haziran 2025 tarihine kadar, gecikilen her ay ve kesri için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi şartıyla bu Kanun hükümlerinden yararlanılacaktır.





Bu nedenle, yapılandırmanın ihlal olmaması için taksitlerin süresinde ödenmesi gerekmektedir.





Mükellefler taksit ödemelerini;

Başkanlığımıza ait (gib.gov.tr) internet adresi (Dijital Vergi Dairesi ve GİB Mobil Uygulaması) üzerinden;

Anlaşmalı bankaların kredi kartları ile

Anlaşmalı bankaların banka kartları veya banka hesabından,

Yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlarla,

Anlaşmalı bankaların;

Şubelerinden,

Alternatif ödeme kanallarından (İnternet Bankacılığı, Telefon Bankacılığı, Mobil Bankacılık vb.),

Vergi dairesi veznelerinden,

PTT şubelerinden,

yapabilirler.



