Gündem Giresunda 7 katlı bir bina çökme tehlikesine karşı boşaltıldı
GİRESUN

Giresun'da 7 katlı bir bina çökme tehlikesine karşı boşaltıldı

Giresun'da bir inşaatın temel çalışması sırasında istinat duvarının zarar görmesi sonucu 7 katlı bir bina tedbir amacıyla tahliye edildi. İnşaatın yetkilileri tahliye edilen bina sakinlerinin otellere yerleştirildiğini söyledi.

Haber Merkezi İHA
Giresun haberleri: Giresunda 7 katlı bir bina çökme tehlikesine karşı boşaltıldı
Duvarın yanındaki 7 katlı bina çökme riskine karşı tedbir amacıyla boşaltıldı.

Giresun’un Teyyaredüzü Mahallesi Güven Sokak’ta devam eden inşaatın temel çalışması sırasında arkasındaki 7 katlı binanın istinat duvarı zarar gördü.

İHA

Duvarın yanındaki 7 katlı bina çökme riskine karşı tedbir amacıyla boşaltıldı.

İHA

Riskli binanın bulunduğu yerlere güvenlik şeridi çekildi. İstinat duvarının zarar görmesine neden olan inşaat firması yetkilileri ise boşaltılan binadakilerin mağdur edilmediğini, otellere yerleştirildiğini ifade ederek, bina güvene alındıktan sonra tekrar evlerine dönebileceklerini belirttiler.

İstanbul'da vatandaşı sokağa döken ses: İki bina boşaltıldı
FOTOĞRAF 13
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Olay, Uğur Mumcu Mahallesi 2323 Sokak'ta saat 22.00 sıralarında yaşandı.
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5 katlı binadan sesler geldiğini ve çatlaklar oluştuğunu gören bina sakinleri panikle dışarı çıktı. Bitişiğinde bulunan binada da aynı seslerin duyulması üzerine iki bina tahliye edildi.
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Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
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Yapılan incelemelerin ardından 28 numaralı binanın yanında bulunan boş arsada yapılan temel kazma çalışması sırasında binanın temelinin altının boşaltıldığı ve binada bu yüzden çökme riski oluştuğu iddia edildi.
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Olay yerine gelen Sultangazi Belediyesi'ne bağlı ekipler iki binada yaptıkları incelemelerin ardından tedbir amaçlı olarak iki binanın boşaltılmasını ve bina sakinlerinin otele yerleştirilmesine karar verdi.
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Binaların akıbeti ise yapılacak olan çalışmaların ardından belirlenecek.
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İstanbul'da vatandaşı sokağa döken ses: İki bina boşaltıldı
İstanbul Sultangazi'de bitişik halde bulunan iki binada akşam saatlerinde gelen sesler vatandaşı sokağa döktü. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yapılan incelemelerde inşaat çalışması yapıldığı sırada 5 katlı binanın temelinin altının boşaldığı görüldü. İki binada oturanlar tedbir amaçlı olarak Sultangazi Belediyesi tarafından otele yerleştirildi.


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