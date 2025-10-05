Yeni Şafak
Giresun’da kapatılan 9 belde için emsal karar

12:125/10/2025, Pazar
IHA
Giresun’da 2014 yerel seçimlerinde nüfusu 2 binin altına düştüğü gerekçesiyle kapatılan 9 beldeden biri olan Keşap ilçesine bağlı Karabulduk Beldesi, açılan dava sonucunda yeniden belde olma hakkını elde etti.

Ankara 15. İdare Mahkemesi, nüfusu 2 binin altında kaldığı gerekçesiyle kapatılan beldelerle ilgili emsal niteliğinde bir karara imza attı. Yaklaşık dört yıldır süren hukuk mücadelesi sonucunda Karabulduk Beldesi için verilen yürütmeyi durdurma kararı, yeniden belde statüsüne dönüşün önünü açtı.


Kararın ardından beldede büyük bir sevinç yaşanırken, vatandaşlar sürecin tamamlanması için kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasını bekliyor.


Karabulduk Köyü, Çevre ve Yaylaları Güzelleştirme Derneği öncülüğünde mahalle muhtarları ve vatandaşların katılımıyla yapılan toplantıda karar kamuoyuna duyuruldu.

Dernek Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Toslu yaptığı açıklamada, "1973 yılında büyüklerimizin gayretleriyle belde statüsü kazanmıştık. 2014’te kapanmamızın ardından 4 yıl önce süreci başlattık, 2 yıldır da mahkeme sürecini takip ediyoruz. Bu karar hepimizin başarısı. Bundan sonraki süreçte nüfusumuzu artırmak ve beldemizi güçlendirmek için çalışacağız" dedi.


40 yıllık belde kapatılmıştı, yeniden belde oluyor


Dernek Yönetim Kurulu Üyesi Harun Karabörk ise, "Karabulduk beldesi Karluk ismiyle 1916 yılında başlıyor. Beldemiz 1973 yılında da belde kurulmuştu, 2013’te kapanarak 2014 seçimlerine katılamadı. 40 yıllık bir geçmişi olan beldemizin kapanması büyük bir kayıptı. Üretim açısından da köylerin boşalması ülke için ciddi bir sorun. Mahkemenin kararıyla birlikte yeniden üretim ve yaşam geri dönecek. Sürecin sonunda kayyum atanmasının ardından seçim yapılacak ve Karabulduk Belediyesi yeniden faaliyetlerine başlayacak" ifadelerini kullandı.


Karabulduk’un Karşıyaka, Orta Mahalle ve Çağlayan Mahallesi olmak üzere üç mahalleden oluştuğu, belde statüsünün geri kazanılmasıyla bu mahallelerin de yeniden yapılandırılacağı belirtildi.



