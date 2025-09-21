Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Giresun
Giresun açıklarında üç hortum birden çıktı

Giresun açıklarında üç hortum birden çıktı

14:4721/09/2025, الأحد
IHA
Sonraki haber
Giresun'da hortum
Giresun'da hortum

Giresun genelinde etkili olan sağanak yağışın ardından Karadeniz’de hortum meydana geldi.

Giresun'un
Espiye
ve
Tirebolu
açıklarında görülen hortum, kısa süreli paniğe yol açtı.

Deniz üzerinde kaldı


Karaya yönelmeyen hortum, bir süre sonra deniz üzerinde etkisini yitirerek kayboldu. O anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.


Meteoroloji uzmanları, bölgede yağışların ve ani hava olaylarının bir süre daha devam edebileceğini belirterek vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.


#Giresun
#Espiye
#Tirebolu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Fed’in bir sonraki faiz toplantısı ne zaman?