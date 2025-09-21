Yeni Şafak
Giresunlu gençler tarih yazdı: Fındık bahçesinden Avrupa şampiyonluğuna

10:1621/09/2025, Pazar
IHA
Giresun’un Espiye ilçesinde fındık bahçesinden çıkıp antrenmanlara koşan lise öğrencileri, büyük bir başarıya imza attı.
Giresun’un Espiye ilçesinde fındık bahçesinden çıkıp antrenmanlara koşan lise öğrencileri, önemli bir başarıya imza attı. Espiye Şehit Cengiz Sarıbaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde öğrenim gören kız öğrenciler, Next Generation Rafting Cup 2025’te Avrupa Kupası’nı kazanarak tarih yazdı.

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Ata Atakul’un yönlendirmesiyle kurulan rafting takımı, rafting için elverişli olmayan derelerde, fındık hasadı sonrası boş zamanlarında yaptıkları antrenmanlarla hazırlandı. İlk kez giydikleri milli forma altında Avrupa Kupası’nı kazanan genç sporcular, tüm Türkiye’ye ilham verdi.


Başarı hikayesini anlatan Ata Atakul,
"Rafting doğa ile bütünleşmiş bir spor. Okulumuzun tam karşısında bulunan Yağlıdere’yi fırsata çevirmek istedik. Öğrencilerim, uygun olmayan koşullara rağmen büyük bir azimle çalıştı. Eylül ayında yapılan Avrupa Kupası’nda milli formayla şampiyon olduk. Öğrencilerimiz ağustos ayında aileleriyle fındık toplayıp ardından antrenmanlara koşarak bu başarıya ulaştı. Bu, fındık bahçesinden şampiyonluğa uzanan bir hikaye. Bundan sonraki hedefimiz, 2026’daki ulusal ve uluslararası yarışmalarda aynı başarıyı sürdürmek"
dedi.

Takım kaptanı İlayda Dursun ise, "Milli forma altında yarışmak bizim için büyük bir gurur. Bu formanın hakkını vermek ve yeni başarılara imza atmak istiyoruz. Rafting sporunu herkese tavsiye ediyorum" diye konuştu.



#Giresun
#Espiye
#fındık
#rafting
