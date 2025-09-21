Giresunlu gençler tarih yazdı: Fındık bahçesinden Avrupa şampiyonluğuna

Giresun’un Espiye ilçesinde fındık bahçesinden çıkıp antrenmanlara koşan lise öğrencileri, önemli bir başarıya imza attı. Espiye Şehit Cengiz Sarıbaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde öğrenim gören kız öğrenciler, Next Generation Rafting Cup 2025’te Avrupa Kupası’nı kazanarak tarih yazdı.
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Ata Atakul’un yönlendirmesiyle kurulan rafting takımı, rafting için elverişli olmayan derelerde, fındık hasadı sonrası boş zamanlarında yaptıkları antrenmanlarla hazırlandı. İlk kez giydikleri milli forma altında Avrupa Kupası’nı kazanan genç sporcular, tüm Türkiye’ye ilham verdi.
Takım kaptanı İlayda Dursun ise, "Milli forma altında yarışmak bizim için büyük bir gurur. Bu formanın hakkını vermek ve yeni başarılara imza atmak istiyoruz. Rafting sporunu herkese tavsiye ediyorum" diye konuştu.