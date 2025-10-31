Giresun’un "Yiğit" hamlesi Yiğidolar’ın tepkisini çekti

Giresun’un adının başına “Yiğit” unvanının eklenmesi için başlatılan kampanya, kısa sürede binlerce imza toplayarak kentte büyük yankı uyandırdı. Milli Mücadele döneminde gösterdiği kahramanlıklarla öne çıkan Giresun’a, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından resmî olarak “Yiğit Giresun” adının verilmesi talebi hem şehir halkından hem de diasporadan güçlü destek gördü. Ancak kampanya, “Yiğido” unvanıyla özdeşleşen Sivas’tan yanıt gecikmedi.
Giresun Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Ali Kara öncülüğünde Giresun’a Milli Mücadele dönemindeki kahramanlıkları nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından "Yiğit" unvanı verilmesi için imza kampanyası başlatıldı. Hem dijital ortamda hem de fiziki olarak imza toplanan kampanyada şu ana kadar 100 bini aşkın imzaya ulaşıldı. Giresun’daki belediyeler, sivil toplum kuruluşları ve kent dışında faaliyet gösteren Giresun derneklerinden de kampanyaya destek geldi.
Ancak kampanya, "Yiğido" unvanıyla tanınan Sivas’ta farklı bir yankı buldu. Sosyal medyada bazı Sivaslılar, Giresun’un "Yiğit" unvanını sahiplenme girişiminin Sivas’ın sembolüyle karıştırılmaması gerektiğini savundu. Bazı yorumlarda, "Yiğido unvanı Sivas’la özdeşleşmiştir. Herkes kendi tarihi kimliğine sahip çıksın" ifadeleri yer alırken, kimi kullanıcılar ise daha sert bir dille "Çok istiyorlarsa Sivas’a bağlansınlar" yorumunda bulundu.