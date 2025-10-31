Meclis'te gerginlik: Kurtulmuş salonu terk etti

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda TBMM bütçesinin görüşmeleri esnasında İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'u, PKK sevdalısı olmakla suçladı. Bu suçlamalara yanıt veren TBMM Başkanı Kurtulmuş, Usta için "Sözlerinden vazgeçsin, PKK sempatizanı sevdalısı değilim, size iade ediyorum. Bu siyasi şovu basit numaralarla sürdürmeyin. Ben vatana sevdalıyım" dedi. Plan ve Bütçe Komisyonu Salonunu terk eden Kurtulmuş, "Böylesine açık fikirlerini 40 senelik siyasi hayatı boyunca dile getirmiş olan bir adama bu lafı söylemek en hafif tabiriyle hadsizliktir, terbiyesizliktir. Ben bu salondan kalkıyorum" diye konuştu.

Ben 7 ceddi ortada olan adamım, siyasi mücadelesi malum olan biriyim. Ağır ve yaralayıcı söz kapsamının çok üstünde bir hadsizliktir. Bu arkadaşımız bu salonda bu söylediği sözlerden vazgeçtiğini açıkça ortaya koymalıdır. Ben PKK sempatizanı sevdalısı falan değilim, eğer böyle kabul ediyorsanız, bunu size iade ediyorum. Bu yaptığınız siyasi şovu da böyle basit numaralarla sürdürmeyin. Eğer bir sevdalı olacaksam ben bu vatana millete sevdalıyım. Bu milletin 86 milyonun her ferdini kendi kardeşim olarak bilirim kabul ederim. Bu ülkenin insanları arasında Kürt Türk diye ayrımcılık koymak isteyenlerin bu ülkeye zarar verdiğini haksızlık yaptığını bilirim. Bu ülkenin insanlarını sağcı-solcu, Alevi-Sünni diye ayıranların hepsinin memlekete ihanet ettiğini düşünürüm. Dolayısıyla böylesine açık fikirlerini 40 senelik siyasi hayatı boyunca dile getirmiş olan bir adama bu lafı söylemek en hafif tabiriyle hadsizliktir, terbiyesizliktir. Ben bu salondan kalkıyorum.