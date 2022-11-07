Gizemli kazıdan mafya cinayeti çıktı

İstanbul’da Göktürk yakınlarında önceki gece polis ekipleri kazı başlattı. Çevrede merak uyandıran kazıda Sırp Risto M.’nin cesedinin arandığı öğrenildi. Sırbistan’da bilinen en ünlü mafya yapılanmalarından Skaljari üyesi Risto M.’nin, 2020 yılında işkenceyle öldürüldüğü ve cesedinin gömüldüğü öne sürüldü. Polis ekiplerinin aynı olayla ilgili Skaljari çetesinin 2014’ten beri çatıştığı Kavak suç örgütü yöneticilerinden Zerşko Bojaric’i de gözaltına aldığı, adı uyuşturucu ticareti ile anılan Bojanic’in ise Kırmızı Bülten’le arandığı belirtildi. Skaljari çetesi lideri de önceki ay İstanbul’da öldürülmüştü.

Sarıyer – Eyüp ilçeleri sınırında Cuma akşamı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kazı başlatıldı. Merak uyandıran kazının detayları ortaya çıktı. İddiaya göre, Balkanlar’da uyuşturucu, yaralama, öldürme gibi birçok olaya karışan Skaljari Suç Örgütü üyesi Risto M., 2020’de İstanbul’da kaçırıldı. Avukatının kayıp müracaatı yapması üzerine çalışma başlatıldı. Polisin yaptığı aramalarda o dönem bir ize ulaşılamadı. İstanbul’da geçtiğimiz Eylül ayında Skaljari Çetesi’nin adı bir kez daha gündeme geldi. Çetenin elebaşı Jovan Vukotiç İstanbul’da öldürüldü.

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Risto M.

UYUŞTURUCU HESAPLAŞMASI VARDI

İddiaya göre, Vukotiç’in elebaşı olduğu Skaljari çetesi ve Sırbistan’ın en etkin suç gruplarındandı. Rakip çete olan Kavak ile arasında 2014’ten bu yana husumet vardı. İki grup arasında 2014’te İspanya Valensiya Limanında kaybolan 300 kilo kokain sebebiyle bir dizi çatışma yaşanmıştı. O çatışmalarda bazı suç örgütü üyeleri de öldürülmüştü. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü cinayet sonrasında çok sayıda şüpheli yakaladı. O şüpheliler arasında Kavak yöneticileri de vardı.

Zerşko B.

İNTERPOL’ÜN ARADIĞI İSİM

İki çete arasındaki çatışmanın ortaya çıkması 2020’de esrarengiz şekilde ortadan kaybolan Risto M.’yi yeniden gündeme getirdi. Araştırmalarda, Risto M.’nin o dönem kaçırıldığı işkence gördüğü ve Göktürk Mahallesi yakınlarında, Sarıyer ilçesinde boş alana gömüldüğü belirlendi. İddialarla ilgili yapılan araştırmada İnterpol tarafından Kırmızı Bülten’le aranan bir isme de ulaşıldı. Avrupa’nın en tehlikeli 45 suçlusu arasında gösterilen Zerjko Bojaniç düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin sahte pasaportla ülkemize girdiği öğrenildi. Polis ekiplerince 2 gece önce başlatılan kazıda, kadavra köpeklerinin de kullanıldığı öğrenildi. Kadavra köpeğinin tepki verdiği noktada kazı çalışmasının sürdüğü belirtildi.

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