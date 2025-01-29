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Gizli ses kaydıyla bilirkişiyi ifşa etmişlerdi: Halk TV'ye 2 gözaltı daha

Gizli ses kaydıyla bilirkişiyi ifşa etmişlerdi: Halk TV'ye 2 gözaltı daha

15:0629/01/2025, Çarşamba
G: 29/01/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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İki şahsın ifadesi alınacak.
İki şahsın ifadesi alınacak.

Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş ve Program Koordinatörü Kürşad Oğuz, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Halk TV'den yapılan açıklamada soruşturmaya konu edilen ses kaydıyla ilgili şunlar kaydedilmişti: "Bu görüşmeyi kaydeden Barış Pehlivan değil. O sırada birlikte bulunduğu
Halk TV Program Koordinatörü Kürşad Oğuz’dur.
O da bir gazetecilik refleksiyle kaynağın açıklamalarını kayıt altına almıştır. Bu, planlanarak yapılmış bir kayıt değildir. Haber kaynağı arandığında, aranan kişinin doğru isim olduğu anlaşıldığında gazetecilik refleksi gereği kayıt başlatılmıştır. Görüşmenin hemen ardından yine gazetecilik refleksiyle açıklamalar yayına verilmiştir.
Yayınlanmasına karar veren Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş’tır.
"
#Halk TV
#Suat Toktai
#Barış Pehlivan
#Kürşad Oğuz

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