Göbeklitepe Berlin yolcusu

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Berlin'de insanlık tarihinin başladığı yere kapı aralıyoruz. 10 Şubat'ta açılışını yapacağımız 'Toplumun Keşfi: 12 Bin Yıl Önce Göbeklitepe ve Taş Tepelerde Yaşam' sergisiyle, Şanlıurfa müzemizden seçilen 89 eser ve 4 replikayı dünyayla buluşturacağız, eserlerin 44'ü ilk kez sergilenecek" ifadelerini kullandı. Serginin 19 Temmuz'a kadar ziyaret edilebileceğini belirten Ersoy, "Isabel Munoz'un Taş Tepeler fotoğrafları da yer alacak. Neolitik Çağ'da insanlığın büyük dönüşümünü, Berlin'in kalbinde anlatacağız. Taş Tepeler'in mirasını, kararlılıkla dünyaya taşıyoruz" değerlendirmesinde bulundu. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Berlin Devlet Müzelerine bağlı Vorderasiatisches Museum iş --birliğiyle hazırlanan "Toplumun Keşfi: 12 Bin Yıl Önce Göbeklitepe ve Taş Tepelerde Yaşam" sergisi Museuminsel Berlin'deki James-Simon Galerie'de açılacak. Basın mensuplarına gezdirilen serginin resmi açılışı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Alman Kültür Bakanı Wolfram Weimer tarafından gerçekleştirilecek. Daha önce Roma Kolezyumu'nda büyük ilgi gören Göbeklitepe ve Taş Tepeler anlatısı, Berlin ile Avrupa'daki görünürlüğünü daha da artıracak. "Toplumun Keşfi: 12 Bin Yıl Önce Göbeklitepe ve Taş Tepelerde Yaşam" sergisi 19 Temmuz'a kadar ziyaret edilebilecek.