GÖÇ-İZDER üzerinden PKK'ya 6 milyon lira: AB, BM ve Belçika ayrı ayrı fonladı

Göç konusunda araştırma ve proje yapma adı altında AB ve BM’den aldığı fonları PKK’lı teröristler ve ailelerine aktardığı belirlenen GÖÇ-İZDER hakkında hazırlanan iddianame, Avrupa’nın PKK’yı nasıl desteklediğini ortaya koydu. Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) hazırladığı raporlara yer verilen iddianamede, 24 Mart 2017’de kurulan GÖÇ-İZDER’e Uluslararası İnsan Hakları Savunucularını Koruma Vakfı, Avrupa Birliği İnsan Hakları Savunucuları Mekanizması, Avrupa Komisyonu ve İnsan Hakları Savunucuları Derneği’nden 300 bin Euro (yaklaşık 5.5 milyon lira) ve 350 bin TL para aktarıldığı anlatıldı.

DÜZENLİ DESTEK YAĞMIŞ

Avrupa’nın sistemli olarak PKK’yı nasıl desteklediğini ortaya koyan iddianamede en dikkat çeken kısım, Avrupa Birliği topluluğunun GÖÇ-İZDER’e yaptığı yardımlar oldu. MASAK tarafından hazırlanan rapora göre PKK’nın derneğine Avrupa Birliği Komisyonu’ndan 2018’de “Göç edenlerin sosyal haklarına erişiminin desteklenmesi” adı altında 138 bin Euro, 2019’da “GÖÇ-İZDER’in güçlendirilmesi” adı altında 116 bin Euro, 2020’de ise “yerinden atılmış göç etmiş kişileri desteklemek” adı altında 35 bin Euro aktarıldı.

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GÖÇ-İZDER

AKIŞ BELÇİKA MERKEZLİ

İddianamede Avrupa’nın PKK’ya örtülü desteğinin sadece Avrupa Komisyonu üzerinden olmadığı ve Belçika merkezli sözde insan hakları örgütlerinden de maddi yardım yapıldığı bilgisine yer verildi. Merkezi Belçika’da bulunan “İnsan Hakları Savunucuları” adlı kuruluştan PKK’nın derneğine “GÖÇ-İZDER’in kapasitesinin güçlendirilmesi” adı altında 3 parça halinde 332 bin TL aktarıldı. GÖÇ-İZDER’e yine Belçika merkezli “Front Line Defenders” isimli kuruluştan 2 bin 800 Euro ve 15 bin TL, Balkanlar’da bulunan “Joint Future” isimli kuruluştan da “Bosna Hersek saha mülakatlarını kitaplaştırmak” adı altında 4 bin 600 Euro gönderildi.

Teröristler seminer verdi

İddianamede Avrupa’nın GÖÇ-İZDER’e sadece maddi yardım yapmakla kalmayıp, düzenlediği sempozyumlara da davet ettiği, dernek yöneticilerine PKK propagandası yaptırdığı anlatıldı. Bu kapsamda 13-20 Temmuz 2019’da İtalya’da düzenlenen 4. Uluslararası Biyoşehircilik Derneği (ISB) yaz okulundaki “Bir Dil Evi Tasarlamak” konulu programa GÖÇ-İZDER çalışanlarından Mehmet Z.K., Yeter T. ve İlyas E.’nin katıldığı belirtildi. “Sokağa çıkma yasakları ve zorunlu göç sırasında kadınlara yönelik insan hakları ihlalleri raporu” ve Sur’daki hendek terörünü anlatan yasaklı belgeselin sunumunu gerçekleştiren dernek çalışanları bu programda PKK propagandası yaptı.

GÜNDEM AB’nin mülteci fonu PKK’ya gitti: GÖÇ-İZDER terör örgütüne 338 bin dolar aktarmış