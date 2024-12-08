'GöçBil' yabancıların işlemlerini kolaylaştıracak

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, Türkiye'de yasal kalış hakkına sahip yabancıların iş ve işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla yapay zeka destekli bir mobil uygulama olan Göç İdaresi Başkanlığı Bilgi Doğrulama Sistemi'ni (GöçBil) devreye sokuyor. Ocak ayında hizmete girmesi beklenen GöçBil, tamamen yerli ve milli yazılımla geliştirildi. Yüz tanıma ve konum belirleme özelliklerine sahip olan GöçBil, Türkiye'de bulunan yabancıların işlemlerini kolaylaştırmakla kalmayacak, aynı zamanda göç yönetiminde etkin bir çözüm sunacak. GöçNet veri tabanı sistemiyle entegre çalışan uygulama, kullanıcı dostu yapısıyla dikkat çekiyor. Türkçe, İngilizce, Arapça, Rusça, Farsça, Peştuca ve Almanca olmak üzere toplam 7 dilde hizmet verecek. Ayrıca gönüllü geri dönüş süreçleri için yine GöçBil üzerinden Gönüllü Geri Dönüş İstek Formu doldurulabilecek. Süreç boyunca yapılacak bilgilendirme ve takip işlemleri de uygulama üzerinden sağlanabilecek.