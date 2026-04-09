Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Göçmen kaçakçılığına darbe: Çok sayıda kişi ve araç kontrol edildi

16:549/04/2026, Perşembe
AA
Sonraki haber
Kırşehir'de 15 düzensiz göçmen yakalandı

Kırşehir'de yapılan denetimlerde, yasa dışı yollardan yurda girdikleri belirlenen 15 düzensiz göçmen yakalandı.

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığına yönelik sabit ve seyir halinde çalışma yürüttü.

Bu kapsamda kent merkezinde farklı noktalarda yapılan denetimlerde, 4 bin 163 kişi ve 2 bin araç ile 108 umuma açık iş yeri kontrol edildi.

Yapılan denetimlerde yasa dışı yollarla yurda girdikleri belirlenen 15 düzensiz göçmen yakalandı.

İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürüldü.


#düzensiz göçmen
#emniyet
#Kırşehir
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Temmuz zammı için kritik veri: 2026 Memur ve emekli zammı yüzde kaç olacak? Kim ne kadar alacak? En düşük emekli maaşı tahminleri