Gökdelenlerin arasında 90'lara dönüş

İstanbul’un Sarıyer ilçesine bağlı Maslak plazalar bölgesinde cumartesi günü yaşanan yol çökmesi sonrası bölgedeki mağduriyetler katlanarak artıyor. 2002 yılından bu yana atıl durumdaki bir inşaata ait istinat duvarının çökmesi sonrası Eski Büyükdere Caddesi’nde oluşan devasa yarığı kapatma çalışmaları dün de devam etti. Çökme sebebiyle pek çok iş yerinin bulunduğu bölgede, şirketler evden çalışma düzenine geçmek zorunda kaldı. Geçen yıl aynı noktada 3 kez çökme meydana geldiği ortaya çıkarken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) yaptığı denetimlerde bu durumu ciddiye almadığı belirtiliyor. Altyapı sistemleri duran ve suyu kesilen mahalleli Yeni Şafak’a konuştu.





HAFRİYAT DÖKMEK ÇÖZÜM DEĞİL

Ayazağa Mahallesi’nde ikamet eden Hüseyin Tozlu, “Buradaki temel sorun İBB’nin zemin denetimi yapmaması. Belediye sorumluluğu inşaat yapan firmaya yıkmaya çalışıyor. Oysa bu alan onların sorumluluğunda. 2020’de bu firmaya ruhsat verildi. Firmanın maddi sıkıntılardan ötürü inşaatı durdurduğu biliniyor. Ama belediye hem kendisi ruhsat veriyor hem de denetimini doğru düzgün yapmıyor” diye konuştu. Çalışmaların yetersiz olduğunu belirten Tozlu, “Belediye çöken yeri hafriyat ile dolduruyor. Kalıcı bir çözüm üretmiyor. Çöken yolun üstünü kapatarak yeni bir faciaya davetiye çıkarıyorlar” ifadelerini kullandı. Tozlu, mahallede olayın yaşandığı günden beri su sıkıntı yaşandığını belirtti.





BURADA REZİLLİK YAŞANIYOR

Aynı mahallede ikamet eden Nahide Çam da Ayazağa’da rezillik yaşandığını ifade etti. Mahallenin yaşadığı problemleri anlatan Çam, şunları söyledi: “90’lardaki gibi tankerlerden su dolduruyoruz. Çocuklarımız okula susuz gidiyor, sınıflar da kokudan durulmuyor. Belediye bu yaşananları umursamıyor. Her gün tankerlerin başında komşularımızla beraber sıraya giriyoruz bazen arbede yaşanıyor. Belediyenin bize bunu yaşatmaya hakkı yok.”





MAĞDURİYET BÜYÜK

Mahallede 30 bini aşkın kişinin yaşadığını ifade eden Ahmet Yılmaz ise, “Yaklaşık 4 gündür insanlar geceli gündüzlü mağduriyet yaşıyor. İnsanlar akrabalarına giderek pansuman tedbirlerle sıkıntılarını çözmeye çalışıyor. Çocuklarımız okullarda hastalanmaya başladı. Okulların tatil edilmesi gerekiyor. Yaşadığımız mağduriyet-lerden dolayı işimize dahi gidemiyoruz” diye konuştu.



