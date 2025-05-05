Göçükteki patlamanın sebebi arabaymış

İstanbul’un Sarıyer ilçesi gökdelenler semti Maslak’ta, 2002 yılından bu yana atıl durumdaki inşaatın istinat duvarı cumartesi günü çöktü. Çökme nedeniyle Eski Büyükdere Caddesi’nde dev bir oyuk açıldı. Olayın yaşandığı alanda aracının göçük altında kaldığını belirten Erkan Arslan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerinin sorumsuzca davrandığını ve herkesi mağdur ettiğini ifade etti.





HERKESİ UYARDIM

Aracının muayenesi geçtiği için göçüğün olduğu inşaat alanına 2 aydır aracını bıraktığını ifade eden mağdur Arslan, “Olay anında evdeydim. Evim göçüğün olduğu yere 7-8 dakika mesafede. Sabah saatlerinde hızlıca olayın gerçekleştiği inşaat alanına gittim ve burada önceden aracımın olduğunu söyledim. Ancak hiçbir yetkili söylediğimi umursamadı” diye konuştu. Zabıta ve İBB bünyesindeki Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) yetkilileri dahil herkese durumu ilettiğini belirten Arslan, “Bildirdim ancak kimse bana evrak vermedi. Göçük altında kalan aracımın üzerine kaya atmaya başladılar” ifadelerini kullandı. Kepçelerin çalıştığı esnada yaşanan patlamaya dair de bilgi veren Arslan, şöyle konuştu: “Olay yerinde çalışma yapan AKOM ve belediye ekipleri ne yapacaklarını bilmiyorlardı. Aracımın deposu doluydu, defalarca uyardım. Kepçe taşları bastırınca aracım patladı. ‘Doğal gaz patladı’ dediler. Yalan söylediler. Patlama o taşların altında meydana geldi.”

CHP’li Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu’nun olay yerine geldiğinde, ‘Araban ne kadar eder?’ dediğini aktaran Arslan, “250-300 bin TL dedim. ‘Ben senin arkandayım, masrafını karşılayacağım’ dedi. Beni bu şekilde susturdu ve aracın aşağıdan çıkarılmasına müsaade etmediler. Beni oyaladılar. AKOM görevlileri aşağıda aracın olduğunu bildiği halde yetkililere söylemedi. Tek tek bildirdim ancak aracın aşağıdan çıkarılmasının maliyetinin daha yüksek olacağını söyleyip durdular” şeklinde konuştu.





RİSK SÜRÜYOR

İnşaat alanının hala risk oluşturduğuna vurgu yapan Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Orası dolgu yapılarak kapatılıyor. Yol yeniden çökebilir. Bu riski nasıl göze alıyorlar? O taşlara baskı olursa yeniden çökme olabilir. Bölgede ne mühendis ne de uzman kişi var. Kepçeyi kafalarına göre olay yerine soktular. Olaydan sonra başkanlar sadece açıklama yapıp gitti. Riskli alan olmasına rağmen ne yol çökmesi öncesinde ne de sonrasında sahip çıkmadılar. Çok daha büyük bir felaket olabilirdi. Bu sadece benim meselem değil. Hepimiz için tehdit. Daha büyük facialar yaşanabilir."





İBB çukura hafriyat döküyor

Yaşanan çökme nedeniyle bölgede çalışmalar dün de devam etti. İki şeridi çöken yoldaki çukurun etrafı kapatılıp bölgeye uyarı levhaları yerleştirilirken söz konusu yolu kullanmak isteyen araçlar da Büyükdere Caddesi’ne yönlendirildi. İş makineleriyle çukurdaki beton parçalarını kamyonlara yükleyen ekipler, bir taraftan da alana kum döktü. Konuya dair İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden (İBB) yapılan açıklamada, doğal gaz ve su hatlarındaki sorunların giderildiği ifade edildi. Bölgeye toplam 394 personel ve 284 araç sevk edildiği belirtilen açıklamada, toprak kaymasının devam ettiği noktalarda dolgu çalışmalarının sürdüğü, 503 kamyon hafriyatın alana döküldüğü ifade edildi.



