Gökdelenlerin ortasında krater! Önlem alınmadı yol çöktü

İstanbul’un en işlek noktalarından birinde facianın eşiğinden dönüldü. Sarıyer’e bağlı Maslak'ta birçok gökdelen ve iş merkezine ev sahipliği yapan Eski Büyükdere Caddesi üzerindeki bir inşaatın istinat duvarı önceki gece saat 02.41’de büyük gürültüyle yıkıldı. Caddenin iki şeritlik bölümü ve kaldırım inşaat sahasına çöktü. Çökmeyle birlikte yolun ortasında devasa oyuk açıldı.





ALTYAPI ZARAR GÖRDÜ

Çökmenin şiddetiyle İGDAŞ'a ait bölgeyi besleyen ana çelik hat zarar gördü. İGDAŞ ekipleri tedbiren doğal gaz akışını kesti. İSKİ'ye ait 300 milimetre çapındaki temiz su hattı da hasar gördü, 3 mahalleyi besleyen hat devre dışı bırakıldı. Ayazağa, Maslak ve Pınar mahallelerinin büyük kısmında doğal gaz, su ve elektrik kesintisi yaşandı.





23 YILDIR ATIL

İnşaatın 2002'den beri atıl durduğu iddia edildi. 2027’ye kadar geçerli ruhsatı olduğu ancak uzun süredir hiçbir çalışma yapılmadığı belirtildi. İnşaat planlanan süreç dahilinde ilerlemiş olsa, istinat duvarının işlevi, inşaat zemin seviyesine geldiğinde bitecekti. Duvarın 23 yıldır yıkılmamış olması şaşırtıcı olarak değerlendirilirken, uzun süre önce duran inşaatın mühürlenmeyip önlem alınmaması, sonunda yolun çökmesine neden oldu.





BU İLK DEĞİL

Bölgede son 1-2 yılda küçük çaplı birkaç çökme daha yaşandığı ortaya çıktı. O çökmelerden sonra İBB’nin ilgili birimlerini bölgeye yönlendirdiği, ancak alınan önlemlerin yetersiz kaldığı öğrenildi. Sarıyer Belediyesi AK Partili Meclis Üyesi Eyüp Sefa Ateşoğlu, “İnşaatın temel kısmına yıllardır su sızıyor. Konuyu meclis toplantılarında defalarca dile getirdiğimiz halde ne Sarıyer Belediyesi ne de İBB yeterli önlem almadı. Teknik eksiklik ve idari zafiyet, olayın beklenen bir facia olduğunu gözler önüne seriyor. Altyapı ihmali felaketi getirdi” dedi.





Minibüs saniyelerle kurtuldu

Çökme anının görüntüleri ortaya çıktı. O esnada caddeden bir yolcu minibüsünün geçtiği görüldü. Çökmenin, şans eseri minibüs geçtikten hemen sonra gerçekleşmesi, can kaybının önüne geçti.





İNŞAAT MÜHÜRLENECEK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanvekili Nuri Aslan ve Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu, dün sabah bölgede inceleme yaptı. Aslan, çevredeki plaza ve yapılarda herhangi problem olmadığı bilgisini verdi. İnşaat ruhsatının daha önce birkaç kez yenilendiğini belirten Aksu ise “En son 2022'de şantiye şefi değişikliğiyle ruhsat yenilenmiş. 2027'ye kadar geçerli ruhsatı olduğunu biliyoruz ancak uzun süredir bir çalışma yok. Bu nedenle inşaatı mühürleyeceğiz” dedi. Bölgede zemin taramaları yapılıp onarım ve güçlendirme süreci başlatıldı. Altyapı sorunlarının giderilip bölgeye en kısa sürede su, doğal gaz ve elektrik verilmesi, çöken yolun da 1 hafta içinde trafiğe açılması planlanıyor.



