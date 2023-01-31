Göksu Altılı Masa'nın '5 GB ücretsiz internet' vaadini eleştirdi: O kadar toplantıdan bu mu çıkmış?

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İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu
Altılı Masa'nın liderleri geçtiğimiz gün Ortak Politikalar Mutabakat Metni Tanıtım Toplantısı düzenledi. Ortak mutabakat metninde açıklanan bazı maddeler tepkilere yol açtı.
Mutabakat metninde FETÖ'cülere göreve dönüş sözü verilirken yerel yönetimde kayyumun yasaklanacağı açıklandı. Şehir hastanelerini kaldıracağını ifade eden Altılı Masa liderleri, parti kapatmanın Meclis'e tabi olacağını söyledi.
İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda muhalefetin mutabakat metnini eleştirdi. "O kadar toplantıdan bu mu çıkmış" diye soran Göksu, şu ifadeleri kullandı: