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Göksu Altılı Masa'nın '5 GB ücretsiz internet' vaadini eleştirdi: O kadar toplantıdan bu mu çıkmış?

İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, geçtiğimiz gün mutabakat metnini açıklayan Altılı Masa'nın 'gençlere 5 GB internet' vaadini eleştirdi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Göksu, "O kadar toplantıdan bu mu çıkmış. Esenler’de gençlerimize haftada 2 GB, ayda 8 GB internet hediye etmeye başlayalı aylar oldu. Hep dediğimiz gibi onlar konuşur, AK Parti yapar." dedi.

11:54 . 31/01/2023 Salı
Yeni Şafak
İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu

İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu

Altılı Masa'nın liderleri geçtiğimiz gün Ortak Politikalar Mutabakat Metni Tanıtım Toplantısı düzenledi. Ortak mutabakat metninde açıklanan bazı maddeler tepkilere yol açtı.

Mutabakat metninde FETÖ'cülere göreve dönüş sözü verilirken yerel yönetimde kayyumun yasaklanacağı açıklandı. Şehir hastanelerini kaldıracağını ifade eden Altılı Masa liderleri, parti kapatmanın Meclis'e tabi olacağını söyledi.

GENÇLERE 5 GB İNTERNET VAADİ

Altılı Masa'nın açıkladığı metinde ayrıca,
"6-25 yaş arasındaki tüm öğrencilere ve gençlere aylık 5 GB internete bedava erişim hizmeti sağlayacağız"
ifadesi kullanıldı.

GÖKSU'DAN CEVAP: BİZ BAŞLAYALI AYLAR OLDU

İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda muhalefetin mutabakat metnini eleştirdi. "O kadar toplantıdan bu mu çıkmış" diye soran Göksu, şu ifadeleri kullandı:

"Esenler’de gençlerimize haftada 2 GB, ayda 8 GB internet hediye etmeye başlayalı aylar oldu. Hep dediğimiz gibi:
Onlar konuşur, AK Parti yapar."




#Mehmet Tevfik Göksu
#Altılı masa
#mutabakat metni
1 saat önce
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Göksu Altılı Masa'nın '5 GB ücretsiz internet' vaadini eleştirdi: O kadar toplantıdan bu mu çıkmış?
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