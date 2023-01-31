Göksu Altılı Masa'nın '5 GB ücretsiz internet' vaadini eleştirdi: O kadar toplantıdan bu mu çıkmış?

İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda muhalefetin mutabakat metnini eleştirdi. "O kadar toplantıdan bu mu çıkmış" diye soran Göksu, şu ifadeleri kullandı: