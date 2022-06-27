Gündem Gökten düştü bomba gibi patladı Sürüleri otlatan çoban dehşeti yaşadı
VAN

Gökten düştü bomba gibi patladı: Sürüleri otlatan çoban dehşeti yaşadı

Van’ın Başkale ilçesinde geçtiğimiz günlerde boş araziye gökyüzünden kristalleşmiş buz kütlesi düştü. Uçaktan düştüğü iddia edilen buz kütlesiyle neye uğradığını şaşıran çoban, ölümden dakikalarla kurtuldu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Gökten düştü bomba gibi patladı: Sürüleri otlatan çoban dehşeti yaşadı
Gökten düşen buz kültesi bomba gibi patladı

Olay, geçtiğimiz cumartesi günü saat 23.45 sıralarında Başkale ilçesine bağlı Ortayol Mahallesi’ndeki boş arazide meydana geldi. Ortayol Mahallesi’nde koyunları otlatan Şükrü Abi isimli çoban, gökyüzünden kristalleşmiş bir buz kütlesinin hızla yere düştüğünü fark etti. Çıkarttığı sesin yanı sıra patlama etkisi oluşturan kütle, düştüğü boş arazide çukur oluşturdu.


Buz kütlesinin çıkarttığı sesle neye uğradığını şaşıran çoban Şükrü Abi, ölümden dakikalarla kurtuldu. Yerdeki buz kütlesini gören çoban, gördüğü manzara karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. Olayın ardından çoban durumu köy muhtarına bildirdi. Olay yerine giden jandarma ekipleri, gerekli incelemelerini yaptı.

'İki dakika önce düşmüş olsaydı, ben burada olmayacaktım'

Olayı anlatan Çoban Şükrü Abi, “Gece saatlerinde sürüyü otlatırken, o sırada telefonla konuşuyordum. Bir ara baktım ses geldi. Bomba patlar gibi ciddi bir ses duyunca gelip baktım. Yerdeki hasarı gördüm. Olayın etkisiyle bomba patladığını zannettim. Köyü aradım, jandarma ekipleri geldi baktı ve sonra kocaman bir buz kütlesi olduğunu gördük. Tahminimize göre bu hizadan uçaklar geçiyor, acaba uçaktan mı düştü dedik. 24 saat olduğu için eridi, normalde baya büyüktü. Kütle birinin başına gelseydi paramparça olurdu. 2 dakika önce düşmüş olsaydı, ben burada olmayacaktım. İlk defa böyle bir şey başıma geldi” dedi.

Sağlık çalışanlarıkorku dolu anlar yaşadı

Sağlık çalışanları
korku dolu anlar yaşadı

​Baba ve iki oğlu kimliksiz ilaç yazdırmak istedi.
Pınar Gültekin gibi olmasın

'Pınar Gültekin gibi olmasın"

Sokak ortasında öldürülen kızın annesinden yürek yakan çağrı.
Cumhurbaşkanı Erdoğandan asgari ücret açıklaması: Müjdeyi kısa sürede vereceğiz

Erdoğan: Cumhurbaşkanı ödeneği maddesinin kanun metninden çıkarılmasını talep ediyorum.

​'Yeni ufuklar açıcı bir buluş...'

​Başsavcılık Avcı kardeşler hakkındaki kararın istinafa taşındığını açıkladı.
Rusya'dan AVM'ye füzeli saldırı

Rusya'dan AVM'ye füzeli saldırı

​Ukrayna lideri Zelenski: İçeride binden fazla sivil vardı.

Türkiye ve dünya genelinde büyük ilgi gören bitkiler arasında.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.