Göktürk’ün gözünden Çanakkale Köprüsü

Hanefi Avcı 6-8 Ekim olaylarının faili Demirtaş'a özgürlük istedi: Her türlü düşünceyi savunabilir

Eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı, TVNET canlı yayınında HDP'nin tutuklu eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğuna itiraz etti. 6-8 Ekim Olayları sırasında yandaşlarını sokağa döken ve 53 kişinin katlinden sorumlu olan Demirtaş'ı savunan Avcı, 'Vekiller her türlü siyasi dokunulmazlıklara sahiptirler, fiili olarak örgütler bağlantıları olmadığı sürece tutuklanmaları evrensel hukuka aykırıdır. Fikirlerden dolayı kimse sorumlu olmamalı. Türkiye bunlara fatura kesiyor.' dedi.