Gölbaşı dayanışması: Kiralık evler bir yıl ücretsiz

Asrın felaketinde yaraların sarılması için her meslek farklı bir formül geliştiriyor. Ankara Gölbaşı’nda emlakçılık yapan Şaban Özdemir, depremzedelere yardım için elindeki kiralık dairelerin sahipleriyle görüşüp 1 yıllığına ücretsiz kiraya vermeleri için ikna etti. Adıyaman Gölbaşı başta olmak üzere farklı illerden gelen kişilere evlerin dağıtımını sağlayan Özdemir, “Önerimizi herkese sunuyoruz. Kabul edenler de etmeyenler de oluyor. Bu dönemde de biz emlakçıların afet bölgesinden gelenlerden hiç komisyon alma gibi düşüncemiz de olmadı. Şu anda 3 daire, 1 villa sahibi depremzedelere konutlarını tahsis etti” diye konuştu.