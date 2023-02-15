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Gölbaşı dayanışması: Kiralık evler bir yıl ücretsiz

Ankara Gölbaşı’nda emlakçılık yapan Şaban Özdemir, depremzedelere yardım için elindeki kiralık dairelerin sahipleriyle görüşüp 1 yıllığına ücretsiz kiraya vermeleri için ikna etti.

Resul Ekrem Şahan
Resul Ekrem Şahan
04:00 . 15/02/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Şaban Özdemir.

Şaban Özdemir.

Asrın felaketinde yaraların sarılması için her meslek farklı bir formül geliştiriyor. Ankara Gölbaşı’nda emlakçılık yapan Şaban Özdemir, depremzedelere yardım için elindeki kiralık dairelerin sahipleriyle görüşüp 1 yıllığına ücretsiz kiraya vermeleri için ikna etti. Adıyaman Gölbaşı başta olmak üzere farklı illerden gelen kişilere evlerin dağıtımını sağlayan Özdemir, “Önerimizi herkese sunuyoruz. Kabul edenler de etmeyenler de oluyor. Bu dönemde de biz emlakçıların afet bölgesinden gelenlerden hiç komisyon alma gibi düşüncemiz de olmadı. Şu anda 3 daire, 1 villa sahibi depremzedelere konutlarını tahsis etti” diye konuştu.

Depremzedelere evlerini açan ev sahiplerinin desteği 100 bin TL’yi buluyor.


#Depremzede
#kiralık ev
#emlakçı
#bir yıl ücretsiz
2 saat önce
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Gölbaşı dayanışması: Kiralık evler bir yıl ücretsiz
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