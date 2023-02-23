Gönüllüler imdada yetişti

Köycü’nün organizesinde Hollanda’da yaşayan gönüllü sağlık çalışanları ile inşaat teknikerleri Türkiye’ye geldi. Telli Köycü, Eray Gökşen ve Mustafa Tanrıverdi’nin organizasyonunda harekete geçen gönüllü ekip depremden sonraki 4. gece Corendon Airlines’in ücret almadığı bir uçuşla Gaziantep’e indi. Amsterdam Türkiye Konsolosluğu ve AFAD ile irtibatlı olan ekip Gaziantep’te ikiye bölündü. Bir ekip Kahramanmaraş’a gönderilirken 72 kişilik ekip Adıyaman’a sevk edildi.









12 İNŞAAT TEKNİKERİ SAHAYA ÇIKTI





Hollanda’dan gelen gönüllü ekip içinde olan hemşire Aleyna İleri, “UMC hastanesi gönüllü grubu Kahramanmaraş’ta çalışmalarına başladı. Ağırlıklı doktor olan o grup Kahramanmaraş’ta çok güzel çalışmalar yaptı. Biz Adıyaman’a geldiğimizde bizimle beraber gelen 12 inşaat teknikeri AFAD tarafından hemen organize edilerek sahaya enkazlara yönlendirildi. Aralarında doktor, hemşire ve alanlarında tecrübeli tıp öğrencileri ile bir psikolog hemen çalışmalara başladık. Adıyaman üniversite içerisinde bize tahsis edilen çadırda depremzede insanlara yardıma başladık.





ÇOCUKLAR İÇİN ÖZEL ÇALIŞTIK





Hemşire Aleyna ileri yaptıkları çalışmalara ilişkin, “5 doktor bir psikolog ve sağlık çalışanları olarak UMKE ve yerli eczacılarla birlikte uyumlu çalıştık. 7-24 işleyen çadırdan küçük bir hastane kurduk. Günde 200’e yakın hastaya baktık. Hastaların çoğu soğuk algınlığı şikayeti ile geliyordu. Salgın ve benzeri bir durum söz konusu değildi. Kalp, diyabet gibi kronik hastalığı olanlar çok geldi bize. Özellikle çocuklar çok hastaydı. Eşiyle beraber doktor olan Afganistanlı hocamız Shakib Sana, Pakistanlı doktor Aleem ve Hollandalı cerrah asistanı Yaco çok yardımcı oldu. Çocuklarla birebir ilgilendiler. Psikolog arkadaşımız çocukları rehabilite etmek için elinden geleni yaptı” diyerek çocuklara özel önem gösterdiklerini söyledi.





ÇADIRKENTKETE GİDEREK TARAMA YAPTIK





Yarası ağır olan hastaları 112’yi arayıp hastaneye yönlendirdiklerini anlatan İleri, “Bizim 3 aracımız vardı. Adıyaman’da yaşayan gönüllüler bizi ihbar gelen yerlere götürüyordu. Depremzedeler için kurulan çadırkente gittik. Orada insanlara baktık. Altından kalkamadığımız durumlarda 112’den yardım istedik. Toplam 6 gün kaldık burada. Çok üzüldük, ama bir Türk olarak ülkemize ve insanlarımıza yardımcı olmanın mutluluğunu taşıyoruz yüreklerimizde. İnşallah böyle acılar yaşanmaz artık. Bizim için de bir rehabilitasyon süreci olacak şimdi. İlk kez böyle bir ortam gördük. Travma yaşayanlar olabilir diyerek ücretsiz rehabilitasyon sürecine gireceğiz” diyerek sözlerini sonlandırdı.











