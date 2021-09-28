Görenler tanıyamadı: Oktar Babuna cezaevinde yeni imaj yaptı

Sultangazi'de camide uyuşturucu kullanan kişiye sopalı dayak kamerada

Sultangazi'de bir caminin abdesthanesine giren iki kişi, uyuşturucu madde kullanırken görevlilerin fark etmesi üzerine kaçmaya başladı. Kaçan kişilerden biri görevliler tarafından yakalanarak sopalarla dövüldü. 2 kişinin uyuşturucu kullandığı anlar ve dayak yiyen bir kişi güvenlik kamerasına yansıdı.

