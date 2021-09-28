Görenler tanıyamadı: Oktar Babuna cezaevinde yeni imaj yaptı

Adnan Oktar'ın "doktor müridi" Oktar Babuna tutuklu bulunduğu cezaevinde yeni imajıyla dikkat çekti. Babuna'nın, Tekirdağ Cezaevi'nde çektirdiği yeni fotoğraflarında pala bıyık bıraktığı ve imaj değişikliği yaptığı görüldü.
Oktar Babuna'ya, Adnan Oktar cemaatine yönelik dava kapsamında "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak", "çocuğun cinsel istismarı" ve "nitelikli cinsel istismar" suçlarından 186 yıl hapse karar verilmişti.
Oktar Babuna hafızalara kan kampanyası ile kazınmıştı.
1999'da lösemi olan Babuna için Türkiye'den 120 bin kişi kan vermişti. O dönem Sağlık Bakanlığı devreye girmişse de iş işten geçmişti.
Kan ve ilik örnekleri ABD ve Almanya'daki laboratuvarlara gönderilmişti.