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ANKARA

​Görev tamam: Oruç Reis limana döndü mü?

Görev tamam

10 Ağustos’ta başladığı Doğu Akdeniz’deki araştırma faaliyetlerini tamamlayan Oruç Reis sismik araştırma gemisi görevini bitirip Antalya Limanı’na döndü. NATO nezdindeki müzakereler nedeniyle 12 Eylül’de ara verilen çalışmalar, 12 Ekim itibariyle yeniden başlamıştı.

Kıymet Sezer Yeni Şafak
Yüksek yoğunluklu bulgu emaresi bulunan alanlarda 3 boyutlu araştırmalar yapılıp sondaj gemilerinin bölgeye gönderilmesi bekleniyor.
Yüksek yoğunluklu bulgu emaresi bulunan alanlarda 3 boyutlu araştırmalar yapılıp sondaj gemilerinin bölgeye gönderilmesi bekleniyor.

10 Ağustos’ta başladığı Doğu Akdeniz’deki araştırma faaliyetlerini tamamlayan Oruç Reis sismik araştırma gemisi görevini bitirip Antalya Limanı’na döndü. NATO nezdindeki müzakereler nedeniyle 12 Eylül’de ara verilen çalışmalar, 12 Ekim itibariyle yeniden başlamıştı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, “Oruç Reis sismik araştırma gemimiz, 10 Ağustos’ta başladığı Demre sahasındaki iki boyutlu (2B) sismik araştırmalarını tamamladı. 10 bin 955 kilometre 2B sismik veri toplayan gemimiz, Antalya Limanı’na döndü” açıklamasını yaptı.

NATO'dan Oruç Reis açıklaması: Limana dönmesi gerginliğin düşürülmesine yardımcı olacak
GÜNDEM
NATO'dan Oruç Reis açıklaması: Limana dönmesi gerginliğin düşürülmesine yardımcı olacak

Yüksek yoğunluklu bulgu emaresi bulunan alanlarda 3 boyutlu araştırmalar yapılıp sondaj gemilerinin bölgeye gönderilmesi bekleniyor.

ZİRVEYE 10 GÜN KALA

  • Yunanistan ve Rum Kesimi (GKRY) ile yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle Türkiye’ye yaptırım önerilerinin görüşüleceği 10-11 Aralık’taki AB liderler zirvesine 2 hafta kala Oruç Reis bölgedeki çalışmalarını tamamladı. Bu, Yunanistan’ın çıkardığı krize rağmen Türkiye’nin kıta sahanlığındaki faaliyetlerden geri adım atmayacağının da göstergesi oldu. Geminin faaliyetleri Türkiye’nin BM’ye bildirdiği kıta sahanlığı üzerinde gerçekleştirilirken, Yunanistan’ın itirazlarının “uluslararası hukuka aykırı olduğu” ise her platformda tüm taraflara anlatılıyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: Oruç Reis 2 bin 806 kilometre daha sismik veri toplayacak
EKONOMİ
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: Oruç Reis 2 bin 806 kilometre daha sismik veri toplayacak
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