Görev tamam

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika sokağa çıkma yasağı açıklaması: İşte sokağa çıkma yasağının detayları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonrasında yeni koronavirüs tedbirlerini açıkladı. Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağını kapsamının genişletildiğini açıklayan Erdoğan, alınan diğer tedbirleri de canlı yayında bildirdi. Ana okullarının kapandığını, cenaze namazlarının, yakınları dahil en fazla 30 kişiyle kılınacağını bildiren Erdoğan, sokağa çıkma yasağı dahil tedbirlerin ne zaman başlayacağını da açıkladı.