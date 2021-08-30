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İSTANBUL

Görüntüler büyük tepki toplamıştı! Halde kasalarca kabağı çöpe döken kişi: Kabaklar çürümüştü yardım istediler

Ataşehir'de halde kasalarca kabağı çöpe dökerken görüntülenen Türkmenistan uyruklu Kuvandyk Jorayev, polis merkezinden çıkarılırken "Kabaklar çürümüştü. Yardım istediler, ettim" dedi.

Haber Merkezi DHA
Görüntüler büyük tepki toplamıştı! Halde kasalarca kabağı çöpe döken kişi: Kabaklar çürümüştü yardım istediler
Kuvandyk Jorayev

İstanbul Ataşehir'de halde kasalarca kabağı çöpe dökerken çekilen görüntüleri sosyal medyada yayınlanınca tepki gören Türkmenistan uyruklu Kuvandyk Jorayev geçtiğimiz cumartesi günü gözaltına alındı.

Sigortasız çalıştırıldığı belirlenen Kuvandyk Jorayev, Ataşehir İçerenköy Polis Merkezi'nde yapılan işlemlerin ardından Pendik'te bulunan İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.

Polis merkezinden çıkarılan Kuvandyk Jorayev, basın mensuplarına, "Kabaklar çürümüştü. Yardım istediler, ettim" diye konuştu. Kuvandyk Jorayev'in sınır dışı edileceği kaydedildi.


Kabakları çöpe attıran firma hakkında da idari süreç başlatıldı.

İstanbul'da halde onlarca kasa kabak çöpe atıldı
GÜNDEM
İstanbul'da halde onlarca kasa kabak çöpe atıldı

İstanbul'da halde kasa kasa kabak çöpe atıldı
OYNAT 00:17
İstanbul'da halde kasa kasa kabak çöpe atıldı
İstanbul'da bir sebze halinde çekildiği iddia edilen görüntüler sosyal medyada tepki topladı. Görüntülerde kasa kasa sağlam sebzelerin çöpe döküldüğü görülüyor.


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