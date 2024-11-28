Gözaltına gelen jandarmaya ateş açıldı: Bir astsubay ağır yaralandı

Vali Özkan, "

Personelimiz, birçok suç kaydı bulunan ve aranan bir şahsı almak üzere adrese giderken, kurşuna hedef oldu. Yaralı personelimizi hastaneye getirdik. Doktorlarımız canla başla çalışıyorlar. Biz de şimdi ziyaret ettik, kendileriyle konuştuk. İnşallah kısa zamanda toparlanacak diye ümit ediyoruz. Zanlı yakalandı, şu an gözaltında