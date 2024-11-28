Gözaltına gelen jandarmaya ateş açıldı: Bir astsubay ağır yaralandı
00:2428/11/2024, Perşembe
DHA
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Manisa'da çok sayıda suç kaydı bulunan firari, kendisini gözaltına almaya gelen jandarmaya ateş açtı.
Manisa'da jandarma ekipleri, sekiz ayrı suç kaydı bulunan firariyi yakalamak için belirlenen adrese gitti. Jandarma eve girdiği sırada ise aranan şahıs ekiplere ateş açtı. Olayda bir astsubay ağır yaralanırken, şüpheli ise yakalanıp, gözaltına alındı. Hastaneye kaldırılan yaralı astsubayın tedavisinin devam ettiği ve hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde, 8 ayrı suç kaydı bulunan firari Gökhan K. (43), gözaltı için gelen jandarma ekiplerine tabancayla ateş açtı. Olayda Jandarma Astsubay Emin Y. vurularak ağır yaralanırken, şüpheli ise ekipler tarafından gözaltına alındı.
Eve giren ekiplere ateş açtı
Olay, saat 19.00 sıralarında ilçeye bağlı Dilek Mahallesi, Şehit Şevket Kolonkaya Caddesi üzerinde meydana geldi. 8 ayrı suçtan kaydı bulunan ve aranması olduğu öğrenilen Gökhan K.'nın saklandığı evi tespit eden jandarma ekipleri, şüpheliyi gözaltına almak için adrese gitti. İddiaya göre jandarma eve girdiği sırada, Gökhan K. ekiplere tabancayla ateş açtı.
Astsubay ağır yaralandı
Olayda
Jandarma Astsubay Emin Y.
vurularak ağır yaralanırken, şüpheli ise yakalanıp,
gözaltı
na alındı. Emin Y., ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Akhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Astsubay Emin Y.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Jandarma astsubayın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, şüpheli Gökhan K.'nin yakalandığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Vali Özkaya'dan yaralı astsubaya ziyaret
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde 8 ayrı suç kaydı bulunan firari
Gökhan K.
'nın (43) tabancayla vurarak ağır yaraladığı
Jandarma Astsubay Emin Y.
,
Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi
'ndeki müdahalesinin ardından
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi
'ne sevk edildi. Astsubay Emin Y.'nin tedavisi devam ederken, hastaneye gelen ve doktorlarla görüşen Manisa Valisi Vahdettin Özkan, açıklamada bulundu.
"Doktorlarımız canla başla çalışıyor"
Vali Özkan, "
Personelimiz, birçok suç kaydı bulunan ve aranan bir şahsı almak üzere adrese giderken, kurşuna hedef oldu. Yaralı personelimizi hastaneye getirdik. Doktorlarımız canla başla çalışıyorlar. Biz de şimdi ziyaret ettik, kendileriyle konuştuk. İnşallah kısa zamanda toparlanacak diye ümit ediyoruz. Zanlı yakalandı, şu an gözaltında
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