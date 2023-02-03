Gözaltında 'Kovid unutkanlık yaptı' bahanesi

Başsavcılığın yürüttüğü soruşturmada yeni bilgilere ulaşıldı. Tetikçi Eray Ö.’nün yakalanması için İstanbul’da yaklaşık 60 adrese operasyon düzenlendi ancak bulunamadı. Ayrıca Eray Ö.’yü taşıyan motosikletin sürücüsü Vedat B.’nin üzerinde taşınabilir wi-fi cihazı bulunduğu öğrenildi. Şüphelilerin, teknik takipten kurtulmak için mobil wi-fi cihazlar üzerinden hatsız telefonlarla internetten haberleştiği değerlendiriliyor.

Soruşturma kapsamında tutuklanan son şüpheli olan Avukat Serdar Ö.’nün ise ‘kilit noktada bulunduğu’ değerlendirmesi yapılıyor. Serdar Ö.’nün suikastın İstanbul ve Ankara ayağındaki şüpheliler arasındaki bağlantıyı sağlayan kişi olduğu ifade edildi. Serdar Ö.’nün gözaltında bulunduğu süreçte cep telefonunun imaj örneğinin alınması istendi ancak telefonunun kapalı olmasından dolayı bu yapılamadı. Şüpheliden telefonu açması istendi. Serdar Ö.’nün, “Geçirdiğim Kovid rahatsızlığından dolayı unutkanlık yaşıyorum. Bu nedenle telefonun açılış kilidini hatırlamıyorum” karşılığını vermesi dikkat çekti. Şüphelinin, telefonunun açılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.