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Gözaltında 'Kovid unutkanlık yaptı' bahanesi

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş suikastı soruşturması kapsamında tutuklanan Avukat Serdar Ö.’nün, gözaltında cep telefonunun imaj örneğinin alınması için şifresi istenince “Geçirdiğim Kovid rahatsızlığından dolayı şifreyi hatırlamıyorum” dediği öğrenildi.

Abdullah Sarica
Abdullah Sarica
04:00 . 3/02/2023 Cuma
Yeni Şafak
Sinan Ateş

Sinan Ateş

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetine ilişkin başlatılan soruşturmada yeni detaylara ulaşıldı. Sinan Ateş, 30 Aralık 2022’de uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında şu ana kadar 18 şüpheli tutuklanırken suikastı gerçekleştirmesinin ardından firar eden Eray Ö.’nün yakalanmasına yönelik çalışmala sürüyor.

60 ADRESE BASKIN DÜZENLENDİ

Başsavcılığın yürüttüğü soruşturmada yeni bilgilere ulaşıldı. Tetikçi Eray Ö.’nün yakalanması için İstanbul’da yaklaşık 60 adrese operasyon düzenlendi ancak bulunamadı. Ayrıca Eray Ö.’yü taşıyan motosikletin sürücüsü Vedat B.’nin üzerinde taşınabilir wi-fi cihazı bulunduğu öğrenildi. Şüphelilerin, teknik takipten kurtulmak için mobil wi-fi cihazlar üzerinden hatsız telefonlarla internetten haberleştiği değerlendiriliyor.

KİLİT NOKTADAKİ İSİM

Soruşturma kapsamında tutuklanan son şüpheli olan Avukat Serdar Ö.’nün ise ‘kilit noktada bulunduğu’ değerlendirmesi yapılıyor. Serdar Ö.’nün suikastın İstanbul ve Ankara ayağındaki şüpheliler arasındaki bağlantıyı sağlayan kişi olduğu ifade edildi. Serdar Ö.’nün gözaltında bulunduğu süreçte cep telefonunun imaj örneğinin alınması istendi ancak telefonunun kapalı olmasından dolayı bu yapılamadı. Şüpheliden telefonu açması istendi. Serdar Ö.’nün, “Geçirdiğim Kovid rahatsızlığından dolayı unutkanlık yaşıyorum. Bu nedenle telefonun açılış kilidini hatırlamıyorum” karşılığını vermesi dikkat çekti. Şüphelinin, telefonunun açılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.


#Ülkü Ocakları
#Sinan Ateş
#Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
1 saat önce
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Gözaltında 'Kovid unutkanlık yaptı' bahanesi
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