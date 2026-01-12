Yeni Şafak
Göztepe’de kendisini bankacı olarak tanıtıp 809 bin lira dolandıran şüpheli yakalandı

14:4212/01/2026, Pazartesi
IHA
Kadıköy Göztepe’de kendisini bankacı olarak tanıtıp N.Ö. isimli şahsı 809 bin TL dolandıran Furkan D. (22), yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Olay, 7 Ocak günü Göztepe’de meydana geldi. İddiaya göre N.Ö. (62) isimli şahıs, kendisini banka görevlisi olarak tanıtan Furkan D. tarafından arandı. Furkan D. tarafından ’mevcut kredi sigortalarının iptal edilmemesi halinde ödeme çıkacağı’ söylenen N.Ö.; şüpheli şahsın belirttiği hesaba toplamda 809 bin TL göndermesi için yönlendirildi. N.Ö.’nün dolandırıldığını fark etmesi üzerine şüpheli şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucu yakalanan Furkan D., Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince adli makamlara sevk edildi.



#Göztepe
#Kadıköy
#dolandırıcı
