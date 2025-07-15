Gözünü bile kırpmadan şehadete yürüdü

Türkiye’nin 253 şehit verdiği 15 Temmuz 2016 FETÖ kalkışmasında vatan için verilen emri şehadeti göze alarak gözünü kırpmadan uygulayan Astsubay Ömer Halisdemir kahramanlığı ile sembolleşti. Türkiye’yi kaos ve işgal girişiminin kenarından alan 15 Temmuz darbe girişiminin uzun gecesinde tarihin akışını değiştiren isimlerin başında şehit Astsubay Halisdemir geldi. Kalkışma gecesi Özel Kuvvetler Komutanlığı’nın Gölbaşı’nda bulunan yerleşkesinde nöbetçi olan Halisdemir’in telefonu çaldı. Arayan adeta ‘baba-oğul’ gibi oldukları Özel Kuvvetler Komutanı Tümgeneral Zekai Aksakallı idi. FETÖ’cü generallerin bir düğün için “En kıdemli sizsiziniz hediye çekini siz verin” kumpasıyla darbe gecesi pasifize edilmeye çalışılan Aksakallı, durumdan şüphelenerek düğünden çifte çeki verip erken ayrıldı. Sonrasında ise FETÖ’cüler tarafından içinde bulunduğu aracın önü kesilmek istenen Aksakallı, Kirazlıdere’ye gelerek aralarında Halisdemir’in de olduğu personeline tarihi emirlerini vermeye başlamış, FETÖ’cü olmayan birlik komutanlarını aradıktan sonra Halisdemir’i de bilgilendirmişti.





TARİHİ EMİR 8. GÖRÜŞMEDE

Görev yeri Silopi olmasına karşın darbeci generallerden Semih Terzi, bir grup askerle Ankara’da Özel Kuvvetler’e gelmişti. Terzi, başkente gelmek için “annesinin hasta olduğu” yalanını işlemişti. Aksakallı, o tarihi emri şöyle anlatıyor: “Semih Terzi’nin gelişini öğrendikten sonra Ömer Halisdemir’i aradım. Benim o dönem 8 korumam vardı. Ömer Halisdemir de o koruma astsubaylarından biriydi. Ben karargahın dışında iken 24 saat esasına göre bu arkadaşlardan birisi komutanlık karargahında durur, ihtiyaç halinde bizimle iletişim sağlarlar. O günkü makam korumasında Ömer Halisdemir vardı. Ömer’i aradım. ‘Keşif yap, durum nedir bana ilet’ dedim. Ömer çıktı, ‘Komutanım harekat merkezine yöneldiler. Çok iyi silahlı tesisatlı adamlarla harekat merkezini emniyete almışlar, bertaraf edilmesi için mi planlama yapacağız’ dedi. Şehadet emrine kadar o gece boyunca 8 kere görüştük Ömer Halisdemir ile. Çok atılgan ve cesurdu. Emri verdiğinizde tereddüt olmaz, kimse geri dönüp bakmaz. Biz 20 yıl baba oğul gibiydik. Dramatik hadiseler yaşandığı gecede ‘Ömer’ dedim, ‘Artık ülkemiz için ölüm kalım meselesi.’ 20 yıl mücadele ettik. Semih Terzi’nin hain ve alçak olduğunu, ülkeyi felakete sürüklediklerini, onun mutlaka öldürülmesini ifade ettim” diye konuştu.





KOMUTANIM HELAL OLSUN

Aksakallı şöyle konuştu: “Ömer bunun sonunda şehadet olduğunu biliyorsun değil mi’ dedim. ‘Komutanım feda olsun’ dedi. ‘Hakkını helal et’ dedim. ‘Komutanım helal olsun, siz de helal edin’ dedi. Ondan sonra görevini yerine getirdi. Şehit haberini yine birlikte

bizim yanımızda olan subaydan aldım.” dedi.





02.18’DE ŞEHADETE ULAŞTI

Emri alan Ömer Halisdemir, darbeci Terzi’yi karargaha girmeden önce 3 el ateşle etkisiz hale getirdi. Daha sonra ağaçlık alana koşan Halisdemir, hainlerin kurşunlarıyla yere yığıldı. Karargah girişine sürüklenen Halisdemir’in nabzının attığı, ancak darbecilerin 2 el daha ateş etmesi sonucu şehitlik mertebesine ulaştığı öğrenilmişti. Ömer Halisdemir 16 Temmuz saat 02.18’de şehit edildi. Şehit edildiği yerde anıt yapılırken, anısına yaptırılan hayratta bulunuyor.





YERDEKİ KANI MUHAFAZA EDİLİYOR

Şehit Astsubay Halisdemir’in adı Özel Kuvvetler Komutanlığı karargahının olduğu binaya da verildi. Karargah binasının önündeki anıtta ise Ömer Halisdemir’in şehit olduğu yerdeki kanı muhafaza ediliyor. Anıtla şehit Halisdemir’de kendisinde vücut bulan, tarih boyunca hür yaşamış ve hür yaşayacak olan, her türlü ihanet ve kalleşliğe dur diyen kahraman Türk milleti sembolleştirilirdi.





ADI KAHRAMANLARIN ARASINDA

Heykelde, Halisdemir’in sol elini kaldırması, Türk milletinin darbecilere ve bütün ihanetlere geçit vermeyeceğini, silah tutan sağ el ise buna tevessül edenlerin cezasız kalmayacağını simgeliyor. Anıtın arkasındaki rölyefte ise Türk milletinin tarih boyunca bayraklaşan liderlerinden Metehan, Alparslan, Fatih Sultan Mehmet, Ulubatlı Hasan, Çanakkale, Kurtuluş savaşları ile terörle mücadele kahramanları, Atatürk ve silah arkadaşlarıyla bağımsızlığın ve demokrasinin teminatı meclis bulunuyor. Anıtın arkasında ise Özel Kuvvetler Komutanlığının temel prensiplerinden olan, ‘Durum ve şartlar ne olursa olsun, teslim olmak ve esarete düşmek düşünülemez, şehadet esastır’ ifadeleri yer alıyor.





HAİNLERE MÜEBBET

Halisdemir’in şehit edilmesine ilişkin davada 18 sanığa verilen ağırlaştırılmış müebbet kararları, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 21. Ceza Dairesince yapılan inceleme sonucu hukuka uygun bulundu. Karara yapılan itiraz üzerine dosya, Yargıtay 16. Ceza Dairesine geldi. Dosyayla ilgili temyiz incelemesini tamamlayan Daire, sanıklar Ahmet Muhammed Demirci, Ali Güreli, Ali Solmaz, Cemal Güleç, Cihat İbrahim Yörük, Erhan Almaz, Erkan Kütükçü, Furkan Aslanbay, Gökay Engin, Halit Çelik, Harun Topbaş, İsmail Çınar, Mihrali Atmaca, Fatih Şahin, Ahmet Kara, Hasan Aksoy, Hüseyin Oğuz ve Mehmet Bilge’ye verilen hapis cezalarını oy birliğiyle onadı.





Liseli Ömer