Gülen’in yeğeni firarda

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in yeğeni Muhammet Sait Gülen hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi, 2010’daki KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin davada Muhammet Sait Gülen’e “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vermişti. Dosyaya bakan Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Gülen’e verilen cezayı az bularak mahkemenin hükmünü bozmuştu.
Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden hakim karşısına çıkan Gülen, 15 Mart’ta imza atma şartını içeren adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı Erzurum Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, 10 Mayıs’ta mahkemeye gönderdiği yazıda Gülen’in 29 Nisan ve 6 Mayıs tarihlerinde adli kontrol tedbirini ihlal ettiğini bildirdi.
YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI
Bunun üzerine 23 Mayıs’ta celse arasında duruşma açıldı. Duruşma savcısı, sanığın imza yükümlülüğü şeklinde uygulanan adli kontrol tedbirine uymadığının anlaşıldığını belirterek sanık hakkında yakalama kararı çıkarılmasını talep etti. Mahkeme, suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, atılı suçun işlendiğini gösterir somut delillerin varlığı ve imza yükümlülüğü şeklinde uygulanan adli kontrol tedbirine uyulmadığı hususlarını dikkate alarak Gülen hakkında yakalama kararı çıkardı.