Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Gümülcine'de skandal talep: Başörtüsü ve Türkçe yasaklansın

Gümülcine'de skandal talep: Başörtüsü ve Türkçe yasaklansın

04:007/03/2026, Cumartesi
G: 7/03/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arşiv.
Arşiv.

Yunanistan'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı Gümülcine'de, Belediye Meclisi'ndeki "Spartakos" adlı yerel siyasi oluşum, Gümülcine Devlet Hastanesinde doktor ve hemşirelerin başörtüsü takmasının ve Türkçe konuşulmasının yasaklanmasını talep etti.

Yerel basında yer alan haberlere göre, söz konusu oluşum, hastane yöneticisi Eleni Rofaela'ya gönderdiği mektupta hastanedeki bazı uygulamalarla ilgili şikayetlerini ifade etti. Mektupta, hastanede görev yapan bazı doktor ve hemşirelerin başörtüsü kullanmasının “sağlık kurumlarında dini tarafsızlık ilkesine aykırı olduğu” ileri sürülerek bu konuda düzenleme yapılması talep edildi. Ayrıca, bazı azınlık mensubu sağlık çalışanlarının görev sırasında Türkçe konuşmasının “iletişim sorunlarına yol açtığı” iddia edilerek resmi dil olan Yunancanın kullanılmasına dikkat edilmesi istendi. Mektupta, hastanedeki yemek menüsünün domuz eti içermemesi eleştirilerek, menünün farklı tercihlere göre düzenlenmesi gerektiği görüşüne yer verildi.



#Yunanistan
#ırkçılık
#islamofobi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Derbide hava nasıl olacak? 7 Mart Beşiktaş Galatasaray maçı hava durumu tahminleri açıklandı