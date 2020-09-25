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Gümüşhane haberleri: Yeni Zigana Tüneli ne zaman bitecek?

Avrupa'nın en uzunu olacak Zigana Tüneli'nin yüzde 74'ü tamamlandı: Işığın görünmesine 7,6 kilometre kaldı

Doğu Karadeniz Bölgesi'ni Orta Doğu, Kafkaslar ve İran'a bağlayan tarihi İpek Yolu'nun geçtiği güzergahta, tamamlandığında dünyanın ikinci, Avrupa'nın ise en uzun çift tüplü karayolu tüneli olacak Zigana Tüneli'nin inşaatı sürüyor. Tünel inşaatının yüzde 74’ü tamamlanırken, ışığın görünmesine 7,6 kilometre kaldı.

Haber Merkezi DHA
2017'de temeli atılan Zigana Tüneli'nde delme çalışmaları, çift yönlü sürdürülüyor.
2017'de temeli atılan Zigana Tüneli'nde delme çalışmaları, çift yönlü sürdürülüyor.

Trabzon- Gümüşhane karayolu üzerinde yapılan ve dönemin Başbakanı Binali Yıldırım tarafından 17 Mart 2017'de temeli atılan Zigana Tüneli'nde delme çalışmaları, çift yönlü sürdürülüyor. Projeyle Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı Köstere köyü mevkisiyle Trabzon'un Maçka ilçesine bağlı Başarköy köyü arasında, her biri 14,5 kilometre ve toplam 29 kilometre uzunluğunda çift tünel inşa ediliyor.

21,4 kilometresi tamamlanan Yeni Zigana Tüneli ile Başarköy Vadisi'nden 1015 metre kotundan girilip, 1264 metre kotuna yüzde 3,30 eğimle tırmanılacak. Yüzde 0,85 eğimle de inilerek, Köstere Vadisi'nden 1212 metre kotundan çıkacak tünelle Zigana Dağı geçilecek.

  • Yüzde 74’ü tamamlanan Zigana Tüneli yurt içi karayolu ulaşımı ile uluslararası ticaretin daha hızlı ve güvenilir yapılmasına katkıda bulunacak. Tünelde ışığın görünmesine ise 7,6 kilometre kaldı.

Avrupa'nın en uzunu olacak Zigana Tüneli'nin yüzde 74'ü tamamlandı
FOTOĞRAF 11
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Trabzon- Gümüşhane karayolu üzerinde yapılan ve dönemin Başbakanı Binali Yıldırım tarafından 17 Mart 2017'de temeli atılan Zigana Tüneli'nde delme çalışmaları, çift yönlü sürdürülüyor. Projeyle Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı Köstere köyü mevkisiyle Trabzon'un Maçka ilçesine bağlı Başarköy köyü arasında, her biri 14,5 kilometre ve toplam 29 kilometre uzunluğunda çift tünel inşa ediliyor.
Title
21,4 kilometresi tamamlanan Yeni Zigana Tüneli ile Başarköy Vadisi'nden 1015 metre kotundan girilip, 1264 metre kotuna yüzde 3,30 eğimle tırmanılacak. Yüzde 0,85 eğimle de inilerek, Köstere Vadisi'nden 1212 metre kotundan çıkacak tünelle Zigana Dağı geçilecek.
Title
Yüzde 74’ü tamamlanan Zigana Tüneli yurt içi karayolu ulaşımı ile uluslararası ticaretin daha hızlı ve güvenilir yapılmasına katkıda bulunacak. Tünelde ışığın görünmesine ise 7,6 kilometre kaldı.
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40 DAKİKA KISALACAK <br> <br> Mevcut Zigana Tüneli, yaklaşık 1800 metre kotlarından geçerken, Yeni Zigana Tüneli'ne ise yaklaşık 800 metre daha düşük kottan girilerek, Zigana Dağı geçilmiş olacak. Tünel, Gümüşhane ile Trabzon arasındaki ulaşımı 40 dakika kısaltacak. Doğu Karadeniz'i Orta Doğu, Kafkaslar ve İran'a bağlayan tarihi İpek Yolu'nun geçtiği güzergahta Zigana, tamamlandığında dünyanın ikinci, Avrupa'nın ise en uzun çift tüplü karayolu tüneli olacak. Dünyanın en büyük karayolu tüneli ise 18,2 kilometre uzunluğuyla Çin'de bulunan 'Zhongnanshar' adlı, çift tüplü tünel.
Title
'ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR' <br> <br> Yeni Zigana Geçidi’nde çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirten Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Çalışmalar 24 saat devam etmekte. Bölge ve Gümüşhane için çok önemli bir proje olan Zigana Geçidi projesinin yüzde 74’ü tamamlanmış durumda. Bu projeyi ilimize kazandıran başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Ulaştırma Bakanlığımıza, Karayolları Genel Müdürlüğümüze ve yüklenici firma yetkililerine teşekkürlerimi sunuyorum şeklinde konuştu.
Title
'BİZE ÇOK FAYDASI OLACAK' <br> <br> Yeni Zigana Geçidi’nin açılmasını Gümüşhaneli vatandaşlar da heyecanla bekliyor. Mevcut yolun tehlikelerle dolu olduğunu ve yeni yapılacak tünel ile birlikte daha güvenli seyahat yapılacağını söyleyen Vural Öz, İnşallah bir an önce biter. Daha güvenli bir yol olacak, Gümüşhane’den Trabzon’a alışveriş yapmaya gidiyoruz. Bu vesile ile yol daha da kısalacak ve bize çok faydası olacak ifadelerini kullandı.
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Yolun kısalması ile birlikte yakıt ve zaman tasarrufu sağlanacağını belirten Bedirhan Yağlıdere de tünelin yakın zamanda açılmasını temenni ettiğini ifade etti. Yağlıdere, Yeni yapılan Zigana Tüneli projesi çok iyi düşünülmüş. İşimiz gereği sürekli Trabzon’a gidip geldiğimiz için yeni yapılan tünelle birlikte hem yakıttan hem de zamandan tasarruf edeceğiz. Yakın zamanda açılmasını temenni ediyoruz dedi.
Title
Gümüşhane ve Trabzon arasındaki mesafenin 45 dakikaya ineceğini söyleyen Şerafettin Alemdar ise Tünelin yapılması çok iyi olacak, 1 buçuk saatte gittiğimiz Trabzon’a 45 dakikada gidebileceğiz. Canımız istediği zaman gidip gelebiliriz, çok iyi olur. 4 gözle açılmasını bekliyoruz. Kış aylarında Zigana yolunda çok zorlanıyoruz, tünel açıldığı zaman hiçbir zorluk çekmeyeceğiz” diye konuştu.
Title
Avrupa'nın en uzunu olacak Zigana Tüneli'nin yüzde 74'ü tamamlandı
Title
Avrupa'nın en uzunu olacak Zigana Tüneli'nin yüzde 74'ü tamamlandı
Title
Avrupa'nın en uzunu olacak Zigana Tüneli'nin yüzde 74'ü tamamlandı
Avrupa'nın en uzunu olacak Zigana Tüneli'nin yüzde 74'ü tamamlandı
Doğu Karadeniz Bölgesi'ni Orta Doğu, Kafkaslar ve İran'a bağlayan tarihi İpek Yolu'nun geçtiği güzergahta, tamamlandığında dünyanın ikinci, Avrupa'nın ise en uzun çift tüplü karayolu tüneli olacak Zigana Tüneli'nin inşaatı sürüyor. Tünel inşaatının yüzde 74'ü tamamlanırken, ışığın görünmesine 7,6 kilometre kaldı.

40 DAKİKA KISALACAK

Mevcut Zigana Tüneli, yaklaşık 1800 metre kotlarından geçerken, Yeni Zigana Tüneli'ne ise yaklaşık 800 metre daha düşük kottan girilerek, Zigana Dağı geçilmiş olacak. Tünel, Gümüşhane ile Trabzon arasındaki ulaşımı 40 dakika kısaltacak.

Doğu Karadeniz'i Orta Doğu, Kafkaslar ve İran'a bağlayan tarihi İpek Yolu'nun geçtiği güzergahta Zigana, tamamlandığında dünyanın ikinci, Avrupa'nın ise en uzun çift tüplü karayolu tüneli olacak.

Dünyanın en büyük karayolu tüneli ise 18,2 kilometre uzunluğuyla Çin'de bulunan 'Zhongnanshar' adlı, çift tüplü tünel.

Yeni Zigana tünelinin yüzde 68’i tamamlandı: Tamamlandığında Türkiye’nin en uzun çift tüplü karayolu tüneli olacak
GÜNDEM
Yeni Zigana tünelinin yüzde 68’i tamamlandı: Tamamlandığında Türkiye’nin en uzun çift tüplü karayolu tüneli olacak

'ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR'

Yeni Zigana Geçidi’nde çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirten Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, "Çalışmalar 24 saat devam etmekte. Bölge ve Gümüşhane için çok önemli bir proje olan Zigana Geçidi projesinin yüzde 74’ü tamamlanmış durumda. Bu projeyi ilimize kazandıran başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Ulaştırma Bakanlığımıza, Karayolları Genel Müdürlüğümüze ve yüklenici firma yetkililerine teşekkürlerimi sunuyorum" şeklinde konuştu.

Yeni Zigana Geçidi'nin temeli atıldı
OYNAT 01:01
Yeni Zigana Geçidi'nin temeli atıldı
Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla, Zigana-Gümüşhane yolu Köstere mevkisinde Yeni Zigana Geçidi'nin temeli atıldı.


'BİZE ÇOK FAYDASI OLACAK'

Yeni Zigana Geçidi’nin açılmasını Gümüşhaneli vatandaşlar da heyecanla bekliyor. Mevcut yolun tehlikelerle dolu olduğunu ve yeni yapılacak tünel ile birlikte daha güvenli seyahat yapılacağını söyleyen Vural Öz, "İnşallah bir an önce biter. Daha güvenli bir yol olacak, Gümüşhane’den Trabzon’a alışveriş yapmaya gidiyoruz. Bu vesile ile yol daha da kısalacak ve bize çok faydası olacak" ifadelerini kullandı.

Yolun kısalması ile birlikte yakıt ve zaman tasarrufu sağlanacağını belirten Bedirhan Yağlıdere de tünelin yakın zamanda açılmasını temenni ettiğini ifade etti. Yağlıdere, "Yeni yapılan Zigana Tüneli projesi çok iyi düşünülmüş. İşimiz gereği sürekli Trabzon’a gidip geldiğimiz için yeni yapılan tünelle birlikte hem yakıttan hem de zamandan tasarruf edeceğiz. Yakın zamanda açılmasını temenni ediyoruz" dedi.

Gümüşhane ve Trabzon arasındaki mesafenin 45 dakikaya ineceğini söyleyen Şerafettin Alemdar ise "Tünelin yapılması çok iyi olacak, 1 buçuk saatte gittiğimiz Trabzon’a 45 dakikada gidebileceğiz. Canımız istediği zaman gidip gelebiliriz, çok iyi olur. 4 gözle açılmasını bekliyoruz. Kış aylarında Zigana yolunda çok zorlanıyoruz, tünel açıldığı zaman hiçbir zorluk çekmeyeceğiz” diye konuştu.

Avrupa'nın en uzunu olacak Zigana Tüneli'nin yüzde 68’i tamamlandı
FOTOĞRAF 8
Title
Gümüşhane- Trabzon kara yolu üzerinde yapılan ve dönemin başbakanı Binali Yıldırım tarafından 17 Mart 2017'de temeli atılan Yeni Zigana Tüneli'nde delme çalışmaları, çift yönlü sürdürülüyor.
Title
Projeyle Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı Köstere köyü mevkisi ile Trabzon'un Maçka ilçesine bağlı Başarköy köyü arasında, her biri 14,5 kilometre ve toplam 29 kilometre uzunluğunda çift tünel inşa ediliyor.
Title
Yeni Zigana Tüneli ile Başarköy Vadisi'nden 1015 metre kotundan girilip, 1264 metre kotuna yüzde 3,30 eğimle tırmanılacak.
Title
Yüzde 0,85 eğimle de inilerek, Köstere Vadisi'nden 1212 metre kotundan çıkacak tünelle Zigana Dağı geçilecek.
Title
​Mevcut Zigana Tüneli, yaklaşık 1800 metre kotlarından geçerken, Yeni Zigana Tüneli'ne ise yaklaşık 800 metre daha düşük kottan girilerek, Zigana Dağı geçilmiş olacak.
Title
Tünel, Gümüşhane ile Trabzon arasındaki ulaşımı 40 dakika kısaltacak. 2021 yılında hizmete alınması planlanan ve 1 milyar liraya mal olacak Yeni Zigana Tüneli inşaatının yüzde 68´i tamamlandı.
Title
Doğu Karadeniz'i Orta Doğu, Kafkaslar ve İran'a bağlayan tarihi İpek Yolu'nun geçtiği güzergahtaki Zigana, tamamlandığında dünyanın ikinci, Avrupa'nın ise en uzun çift tüplü kara yolu tüneli olacak. Dünyanın en büyük kara yolu tünelinin ise 18,2 kilometre uzunluğuyla Çin'de bulunan 'Zhongnanshar' adlı, çift tüplü tünel olduğu belirtildi.
Title
Avrupa'nın en uzunu olacak Zigana Tüneli'nin yüzde 68’i tamamlandı
Avrupa'nın en uzunu olacak Zigana Tüneli'nin yüzde 68’i tamamlandı
Doğu Karadeniz Bölgesi'ni Orta Doğu, Kafkaslar ve İran'a bağlayan tarihi İpek Yolu'nun geçtiği güzergahta; tamamlandığında dünyanın ikinci, Avrupa'nın ise 14,5 kilometreyle en uzun çift tüplü kara yolu tüneli olacak Yeni Zigana Tüneli inşaatının yüzde 68´i tamamlandı.

Dev projenin yüzde 67’si bitti: Zigana dağının kar, sis ve heyelan gibi olumsuzlukları sona erecek
FOTOĞRAF 5
Title
Yurt içi karayolu ulaşımı ile uluslararası ticaretin daha hızlı ve güvenilir yapılmasına büyük katkıda bulunması hedeflenen yeni Zigana Tüneli uluslararası yol ağında önemli bir arter olan ve yüksek yoğunlukta bir trafik yükü taşıyan Trabzon-Gümüşhane-Erzurum karayolu üzerinde yapılıyor.
Title
17 Mart 2017 tarihinde dönemin Başkanı Binali Yıldırım tarafından temeli atılan ve bölge insanının rüya projelerinden birisi olan yeni Zigana tünelinde çalışmalar 24 saat esasına göre sürdürülüyor.
Title
Zigana dağının kar, sis ve heyelan gibi olumsuzlukları sona erecek Her bir tüpü 14,5 kilometre olmak üzere Trabzon’un Maçka ilçesine bağlı Başarköy’den başlayıp Gümüşhane’nin Torul ilçesine bağlı Köstere köyünde sonlanan çift tüp proje ile Zigana dağının kar, sis ve heyelan gibi olumsuzlukları sona erecek.
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Türkiye’de ilk defa uygulanan çalışmaları da gerçekleştiriliyor Yapılan çalışmalarla kazı ve destekleme imalatı olarak yüzde 67’e tekabül eden 19,48 kilometrelik kısım tamamlanırken, kaplama beton imalatında da yüzde 46’ya tekabül eden 13,49 kilometrelik kısım tamamlandı.
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Doğu Karadeniz bölgesini Doğu Anadolu ile buluşturacak dev projede 24 saat çalışmalar devam ederken, ayrıca Türkiye’de ilk defa uygulanan havalandırma ve servis şaft tünelleri çalışmaları da gerçekleştiriliyor.
Dev projenin yüzde 67’si bitti: Zigana dağının kar, sis ve heyelan gibi olumsuzlukları sona erecek
Tamamlandığında dünyanın en uzun 2., Avrupa ve Türkiye'nin en uzun karayolu tüneli olacak olan Yeni Zigana Tünelinde inşaat çalışmalarının yüzde 67'si tamamlandı. Yılın her mevsiminde sürücülerin korkulu rüyası olan Zigana dağı, tünelin tamamlanmasıyla bypass olacak, kar, sis ve heyelan gibi olumsuzlukları sona erecek.

Dünyanın ikincisi: Yeni Zigana Tüneli'nde ışığa 11 kilometre kaldı
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Doğu Karadeniz'i Orta Doğu, Kafkaslar ve İran'a bağlayan tarihi İpek Yolu'nda Gümüşhane yönünde yapımına Nisan 2016, Trabzon yönünde ise Ağustos 2016'da başlanan projede, 300'ü aşkın personel, yerin 700 metre altında, 24 saat esasına göre çalışıyor.
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Ulaşım maliyetini azaltacak ve Doğu Anadolu'nun Karadeniz sahili ile bağlantısını kolaylaştıracak tünelin bölgenin ticari ve turistik değerine ciddi katkı sunması bekleniyor.
Title
Mevcut yolu 8 kilometre daha kısaltarak Trabzon-Gümüşhane arasındaki ulaşımı 40 dakikaya düşürmesi hedeflenen tünelin bölgeye yatırım yapacak girişimciler için lojistik açıdan maliyetleri düşürmesi ve limana ulaşımı kolaylaştırması öngörülüyor.
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Devam eden projede, kazı destekleme çalışmalarında toplamda 18 kilometrelik kısım geçilirken, beton imalatı olarak da 10 kilometrelik kısım tamamlandı. Tünelde ışığın görünmesine ise 11 kilometre kaldı.
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Proje kapsamında ayrıca Türkiye'de ilk defa kara yolu tünellerinde uygulanacak ve havalandırma sistemlerinin bir parçası olan 3 noktada 6 havalandırma şaft yapı çalışmaları da eş zamanlı olarak sürüyor.
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Haziran 2020'de bitirilmesi hedeflenen Yeni Zigana Tüneli ile Başarköy Vadisi'nden bin 15 metre kotundan girilerek, bin 264 metre kotuna yüzde 3,30 eğimle tırmanılıp daha sonra yüzde 0,85 eğimle Köstere Vadisi'nden bin 212 metre kotundan çıkmak suretiyle Zigana Dağı geçilecek.
Title
Mevcut Zigana Tüneli yaklaşık bin 800 metre kotlarından geçerken, Yeni Zigana Tüneli'ne ise yaklaşık 800 metre düşük kottan girilerek Zigana Dağı yaklaşık 560 metre düşük kottan geçilmiş olacak.
Title
Gümüşhane-Trabzon arasındaki mesafeyi 8 kilometre kısalacak proje için 2,7 milyon metreküp kazı, 800 bin metreküp beton imalatı gerçekleştirilecek.
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Zigana Dağı'nın önce tırmanılması, ardından da inilmesi dolayısıyla Gümüşhane-Trabzon arasındaki 100 kilometrelik virajlı yol, hava ve yol durumuna göre değişmekle birlikte 1-1,5 saat arasında gidilebiliyor.
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Türkiye'nin en uzun kara yolu tünelinin ulaşıma açılmasının ardından bu yolun 40 dakikada alınacağı tahmin ediliyor.
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Dünyanın ikincisi: Yeni Zigana Tüneli'nde ışığa 11 kilometre kaldı
Trabzon-Gümüşhane kara yolu üzerinde yapımı süren, tamamlandığında çift tüp 29 kilometre uzunluğuyla dünyanın ikinci, Avrupa'nın ise en uzun kara yolu tüneli olacak Yeni Zigana Tüneli Projesi'nde ışığın görünmesine 11 kilometre kaldı.


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