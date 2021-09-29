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ANKARA

Gündem Suriye

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, kabine sonrası basın mensuplarının Soçi Zirvesi ve Afganistan ile Mısır’la ikili ilişkilere ilişkin sorularını yanıtladı.

Osman Özgan Yeni Şafak
Gündem Suriye ​
Vladimir Putin

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, kabine sonrası basın mensuplarının Soçi Zirvesi ve Afganistan ile Mısır’la ikili ilişkilere ilişkin sorularını yanıtladı.

  • Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Soçi’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştireceği görüşmenin gündeminin ağırlıklı olarak Suriye olacağına dikkat çekti.

İki tarafta da gündem maddelerinin aşağı yukarı benzer olduğuna dikkat çeken Çavuşoğlu, “Yani genel anlamda Suriye, sadece İdlib değil. Afrin bölgesinde muhalefete yönelik saldırılar var. Rusya’nın taahhüt ettiği bölgelerde YPG/PKK daha çekilmedi. İnsani yardım kısmı var” dedi. Bakan Çavuşoğlu, görüşmede, ticari ilişkiler ile Libya’nın da gündeme gelebileceğini aktardı.

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