Gündem Güneş tutulması 10 kişiyi hastanelik etti
VAN

Güneş tutulması 10 kişiyi hastanelik etti

Van'da 25 Ekim'de meydana gelen güneş tutulmasını çıplak gözle izlediği tahmin edilen 10 vatandaşta görme kaybı oluştu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA Diğer
Güneş tutulması 10 kişiyi hastanelik etti
Van

Güneş tutulması 25 Ekim'de Türkiye'den de görüldü. Çok sayıda vatandaş da bulundukları ilin saatine göre tutulmayı takip etti.

Ancak tutulmayı çıplak gözle izleyen bazı vatandaşlarda görme sorunları oluştu.

Van'da son iki gün içinde hastaneye başvuran 10 kişide görme bozukluklarına rastlandı.

Hastaneye başvuranlar arasında çocuklar da var. Hastalar yamuk ve dalgalı görme, keskinlikte azalma gibi şikayetlerle doktora gitti.

Doktorlar güneş tutulmasına çıplak gözle bakılmaması konusunda bir kez daha uyardı.

Güneşe bağlı gözde oluşan hasarların kalıcı olabileceğine de vurgu yapılıyor.

Güneş’e tutulduk: Bir sonraki 2027'de gerçekleşecek
GÜNDEM
Güneş’e tutulduk: Bir sonraki 2027'de gerçekleşecek

Güneş tutulması heyecanı: Türkiye'den böyle izlendi
FOTOĞRAF 65
Title
Türkiye'den ilk güneş tutulması görüntüleri gelmeye başladı.
Title
Parçalı güneş tutulması ve Kocatepe Camisi'nin minaresinin alemi güzel görüntü oluşturdu.
Title
BOLU
Title
BOLU
Title
BOLU
Title
BOLU
Title
BOLU
Title
ANKARA
Title
ANKARA
Title
ANKARA
Title
ANKARA
Title
ANKARA
Title
ANKARA
Title
ANKARA
Title
ANKARA
Title
ANKARA
Title
ANKARA
Title
ANKARA
Title
ANKARA
Title
ANKARA
Title
ANKARA
Title
ANKARA
Title
İSTANBUL
Title
İSTANBUL
Title
İSTANBUL
Title
İSTANBUL
Title
İSTANBUL
Title
İSTANBUL
Title
İSTANBUL
Title
İSTANBUL
Title
TEKİRDAĞ
Title
İSTANBUL
Title
İSTANBUL
Title
GAZİANTEP
Title
GAZİANTEP
Title
GAZİANTEP
Title
GAZİANTEP
Title
GAZİANTEP
Title
HATAY
Title
HATAY
Title
HATAY
Title
Bursa’da parçalı güneş tutulmasını yüzlerce öğrenci özel gözlüklerle ve teleskopla gözlemledi.
Title
BURSA
Title
BURSA
Title
BURSA
Title
BURSA
Title
BURSA
Title
BURSA
Title
BURSA
Title
BURSA
Title
BURSA
Title
BURSA
Title
BURSA
Title
Edirne'de, üniversite öğrencileri güneş tutulmasını atık malzemeleri kullanarak tasarladıkları \"iğne deliği projektörü\"yle gözlemledi.

Title
EDİRNE
Title
EDİRNE
Title
EDİRNE
Title
EDİRNE
Title
EDİRNE
Title
EDİRNE
Title
EDİRNE
Title
EDİRNE
Title
EDİRNE
Title
EDİRNE
Title
EDİRNE
Güneş tutulması heyecanı: Türkiye'den böyle izlendi
Yılın ikinci ve son güneş tutulması bugün gerçekleşiyor. Güneş tutulması İzlanda, Avrupa, Kuzey-doğu Afrika, Ortadoğu, Batı Asya, Hindistan, Batı Çin ve Türkiye'den görülecek. Türkiye saati ile 12.40 - 15.05 saatleri arasında tutulma gerçekleşiyor. Türkiye'den ilk tutulma görüntüleri gelmeye başladı.


Bakan Nebatinin ikinci TOGG ısrarı

Bakan Nebati'nin ikinci TOGG ısrarı

'Hangi renk vereceksiniz Sayın Varank.'
Bahçe duvarı kazısında çıktı

Bahçe duvarı kazısında çıktı

​Çalışmalar durdurulup inceleme başlatıldı.
İkinci TOGG kimin olacak? CEO Karakaştan dikkat çeken yanıt

Okuyanı öldürüyor

Okuyanı öldürüyor

​İngiltere'de bir kütüphanede bulundu: Nedeni açıklandı.

Kayseri'de heyecanlandıran keşif.

Keşfedilmemiş doğa harikası.

Ukraynalı çocuktan Erdoğan'a Bayraktar TB2 mektubu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.