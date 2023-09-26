Güney Kore'den Konya Belediye Başkanı Altay'a 'Akıllı Şehir Liderlik Ödülü'

Dünya Belediyeler Birliği Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Akıllı Şehir Liderlik Ödülü” dolayısıyla Seul Büyükşehir Belediyesi’ne ve WEGO’ya teşekkür etti. Göreve geldikleri ilk andan itibaren Konya’ya vizyoner bir bakış açısıyla hizmet etmeye çalıştıklarını belirten Başkan Altay, “Akıllı Şehircilik konusunda ülkemizde yapılan endeks çalışmalarında elde ettiğimiz lider konumumuzu dünyada da yakalamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Gelecek nesillerimizin gurur duyacağı huzurlu, dirençli ve sürdürülebilir bir şehir hayal ederek, Konya’yı daha akıllı yarınlara hazırlıyoruz. İnsan ve çevre odaklı, gücünü yerel ve evrensel değerlerden alan, akıllı teknolojilerden yararlanan, yenilikçi, öncü, sürdürülebilir ve iklim dostu bir Konya hayal ettik ve bu hayali gerçekleştirmek için yola çıktık. Şehrimizde hayata geçirdiğimiz uygulamaların, işlerimizi daha koordineli bir şekilde yapmamızda ve Hatay’ın deprem sonrasında tekrar ayağa kaldırılması için yapılan çalışmalarda bize güç vermesi konusunda da aldığımız ödül ayrı bir anlam taşıyor” dedi.