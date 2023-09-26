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Güney Kore'den Konya Belediye Başkanı Altay'a 'Akıllı Şehir Liderlik Ödülü'

Konya’nın “Akıllı Şehircilik” alanındaki çalışmalarına liderlik eden Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a Güney Kore Seul Büyükşehir Belediyesi ve dünyada büyük prestije sahip The World Smart Sustainable Cities Organization tarafından, Dünya Şehirleri Belediye Başkanları Forumu etkinliğinde “Akıllı Şehir Liderlik Ödülü” verildi. Konya Büyükşehir Belediyesi’nin mevcut akıllı şehir çalışmaları ve 2030 yılına kadar hayata geçirilmesi planlanan 100’den fazla akıllı şehir projesi, 47 ülke ve 93 şehirden başvurusu yapılan 200 proje arasından ödülü, Konya Büyükşehir Belediyesi’ne getirdi. Başkan Altay, “Akıllı Şehircilik konusunda ülkemizde yapılan endeks çalışmalarında elde ettiğimiz lider konumumuzu dünyada da yakalamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Gelecek nesillerimizin gurur duyacağı huzurlu, dirençli ve sürdürülebilir bir şehir hayal ederek Konya’yı daha akıllı yarınlara hazırlıyoruz” dedi.

Zeynep Karçığa
15:36 . 26/09/2023 Salı
Yeni Şafak
Konya Büyükşehir Belediyesi, “Akıllı Şehir” uygulamaları konusunda yaptığı başarılı çalışmalarla dünyada da kendinden söz ettiriyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi, “Akıllı Şehir” uygulamaları konusunda yaptığı başarılı çalışmalarla dünyada da kendinden söz ettiriyor.

The World Smart Sustainable Cities Organization (WEGO) ve Güney Kore Seul Büyükşehir Belediyesi tarafından her yıl “Akıllı Şehirler” alanında farklı projeler ve özel gayret gösteren liderler ödüllendiriliyor. Düzenlenen yarışmada, Konya’nın Akıllı Şehircilik alanındaki çalışmalarına liderlik eden Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a dünyada büyük prestije sahip “Akıllı Şehir Liderlik Ödülü” World Cities Summit Mayors Forum etkinliğinde verildi.

Dünya Belediyeler Birliği Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Akıllı Şehir Liderlik Ödülü” dolayısıyla Seul Büyükşehir Belediyesi’ne ve WEGO’ya teşekkür etti. Göreve geldikleri ilk andan itibaren Konya’ya vizyoner bir bakış açısıyla hizmet etmeye çalıştıklarını belirten Başkan Altay, “Akıllı Şehircilik konusunda ülkemizde yapılan endeks çalışmalarında elde ettiğimiz lider konumumuzu dünyada da yakalamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Gelecek nesillerimizin gurur duyacağı huzurlu, dirençli ve sürdürülebilir bir şehir hayal ederek, Konya’yı daha akıllı yarınlara hazırlıyoruz. İnsan ve çevre odaklı, gücünü yerel ve evrensel değerlerden alan, akıllı teknolojilerden yararlanan, yenilikçi, öncü, sürdürülebilir ve iklim dostu bir Konya hayal ettik ve bu hayali gerçekleştirmek için yola çıktık. Şehrimizde hayata geçirdiğimiz uygulamaların, işlerimizi daha koordineli bir şekilde yapmamızda ve Hatay’ın deprem sonrasında tekrar ayağa kaldırılması için yapılan çalışmalarda bize güç vermesi konusunda da aldığımız ödül ayrı bir anlam taşıyor” dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay.

Hayata geçirilen başarılı uygulamalar ödüllendirildi


Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay; Konya Büyükşehir Belediyesi’nin şehre kazandırdığı birçok akıllı şehir uygulaması, 2030 yılına kadar hayata geçirilmesi planlanan 100’den fazla akıllı şehir projesi ve mevcut uygulamaların başarısının birçok kesim tarafından takdirle karşılanması dolayısıyla söz konusu yarışmaya aday gösterilmişti.

Asya, Afrika, Avrupa, Latin Amerika, Orta Doğu, Kuzey Amerika ve Okyanusya bölgelerinden 47 ülke ve 93 şehirden 200 proje başvurusu yapılan yarışmada “İnsan Odaklı Proje” kategorisinde “Engelli Erişilebilir Konya” projesi ve “Liderlik” kategorisinde “Uğur İbrahim Altay” ile finale kalan Konya Büyükşehir Belediyesi, liderlik kategorisinde ödülün sahibi oldu.


Seul’da düzenlenen World Cities Summit Mayors Forum (Dünya Şehirleri Belediye Başkanları Forumu) etkinliğinde ödülü, Başkan Altay adına Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Uzbaş aldı.

Konya Büyükşehir Belediyesi tüm imkanlarıyla deprem bölgesinde
Konya Büyükşehir Belediyesi tüm imkanlarıyla deprem bölgesinde

Türkiye'nin yaşadığı en büyük felaketlerden biri olan depremin hemen ardından Hatay’a giderek çalışmalarını sürdüren Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Konya olarak tüm imkanımızla buradayız” dedi. Bölgede Konya Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin 492 araç ve 1. 820 personeli bulunduğunu kaydeden Başkan Altay, Hatay’a, İskenderun’a ve yardım faaliyetlerine katılan belediyelere içme suyu; AFAD’a jeneratör sağladıklarını söyledi. Depremin 80'inci saatine kadar enkazdan 154 vatandaşı sağ kurtaran Konya Büyükşehir Belediyesi, mobil mutfak, ekmek fırını, mobil haberleşme ve mobil şarj istasyonu gibi araçlarla da çalışmalara katkı sağlıyor.


#Konya Büyükşehir Belediyesi
#Akıllı Şehir Liderlik Ödülü
#Uğur İbrahim Altay
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