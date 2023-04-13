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Güngören'de metruk binada bir aracın üstüne çöktü: Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi

Güngören'de boş bir binada çökme meydana geldiği belirtiliyor. Binanın bir aracın üstüne çöktüğü kaydedilirken olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

14:15 . 13/04/2023 Perşembe
DHA
Güngören'de metruk bina çöktü.

Güngören'de metruk bina çöktü.

Güngören’de kentsel dönüşüm çerçevesindeki metruk bina araçların üzerine çöktü. İtfaiye ekipleri bir aracın içerisinde kalan bir adamı kurtardı. Adam araçtan çıkarılırken, büyük sevinç yaşandı.


Güngören Malazgirt Caddesi’nde kentsel dönüşüm çerçevesindeki metruk bina çöktü. Çöken bina araçların üzerine devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, sağlık ekipleri sevk edildi.


Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de molozların altında birilerinin olup olmadığını kontrol etmeye başladı. İtfaiye ekipleri aracın içerisinde sıkışan birini kurtardı. Adamın kurtarılma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.



#Güngören
#Metruk Bina
#Araç
1 saat önce
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