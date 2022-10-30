Gündem Gürbulak Sınır Kapısında 305 kilo uyuşturucu ele geçirildi
ANKARA

Gürbulak Sınır Kapısı'nda 305 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Gürbulak Sınır Kapısı'nda düzenlenen operasyonda; 285 kilogramı eroin, toplam 305 kilogram uyuşturucu ele geçirildiğini duyurdu.

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Haber Merkezi DHA
Gürbulak Sınır Kapısında 305 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Gürbulak'ta 305 kilo uyuşturucu ele geçirildi.

Bakan Muş, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Ticaret Bakanlığı'mıza bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerinin Gürbulak Gümrük Kapısı'nda yaptığı operasyonda İran'dan Avusturya'ya transit giden bir TIR'da 285 kilogramı eroin, toplam 305 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Bu başarılı operasyonda emeği geçen tüm personellerimizi tebrik ediyorum" dedi.

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