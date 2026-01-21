Gürcistan’a kaçacaklardı: Artvin’de yakalandılar

Artvin’de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, bir tırda aralarında aranan şahısların da bulunduğu 7 kişi yakalandı. Şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Artvin Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.
Edinilen bilgilere göre, Artvin İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların bir tırla yasa dışı yollardan Gürcistan’a geçirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Gümrük sahasında durdurulan tır, x-ray cihazıyla kontrol edildi. Yapılan incelemede tırın dorse kısmında gizlenen 3 şahıs tespit edilerek yakalandı.
Operasyonun devamında, olayla bağlantılı olduğu belirlenen diğer şüpheliler de Sarp Sınır Kapısı’nda yakalanarak gözaltına alındı.
Haklarında çeşitli suçlardan aranma ve adli kayıt bulunan 7 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından Hopa Adliyesi’ne sevk edildi. Şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Artvin Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.
Artvin İl Emniyet Müdürlüğü, suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.