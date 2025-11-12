Gürcistan'da şehit olan askerler Türkiye'ye A-400M uçağı ile getirilecek

Arşiv
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Gürcistan'da düşen kargo uçağında şehit olan 20 askerin naaşının A-400M uçağı ile getirileceğini açıkladı.
Azerbaycan’dan Türkiye’ye dönüş yolunda olan Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait C-130 tipi kargo uçağı, dün Gürcistan’da düştü. Kazada 20 askerimiz şehit oldu.
Naaşları A-400m ile getirilecek
Naaşları A-400m ile getirilecek
Son dakika gelişmesine göre;
Cumhurbaşlanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından şu açıklamalarda bulundu:
Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen uçağımız ile ilgili arama kurtarma ve kaza kırım ekipleri çalışmalarına devam etmektedir.
Aziz şehitlerimizin naaşları, arama kurtarma ve kaza kırım heyetimizi Gürcistan'a götüren A-400M uçağımız ile ülkemize getirilecektir.
Enkaz arama kurtarma çalışmalarında ilk andan itibaren tüm imkânlarını seferber ederek hızlı reaksiyon gösteren ve bizlere destek sağlayan Gürcistan makamlarına teşekkür ediyoruz.
#Azerbaycan
#şehit
#gürcistan