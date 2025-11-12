Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Gürcistan'da şehit olan askerler Türkiye'ye A-400M uçağı ile getirilecek

Gürcistan'da şehit olan askerler Türkiye'ye A-400M uçağı ile getirilecek

16:5212/11/2025, Çarşamba
Diğer
Sonraki haber
Arşiv
Arşiv

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Gürcistan'da düşen kargo uçağında şehit olan 20 askerin naaşının A-400M uçağı ile getirileceğini açıkladı.

Azerbaycan’dan Türkiye’ye dönüş yolunda olan Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait C-130 tipi kargo uçağı, dün Gürcistan’da düştü. Kazada 20 askerimiz şehit oldu.


Naaşları A-400m ile getirilecek


Son dakika gelişmesine göre;


Cumhurbaşlanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından şu açıklamalarda bulundu:

Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen uçağımız ile ilgili arama kurtarma ve kaza kırım ekipleri çalışmalarına devam etmektedir.

Aziz şehitlerimizin naaşları, arama kurtarma ve kaza kırım heyetimizi Gürcistan'a götüren A-400M uçağımız ile ülkemize getirilecektir.

Enkaz arama kurtarma çalışmalarında ilk andan itibaren tüm imkânlarını seferber ederek hızlı reaksiyon gösteren ve bizlere destek sağlayan Gürcistan makamlarına teşekkür ediyoruz.



#Azerbaycan
#şehit
#gürcistan
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
BUSKİ su kesintisi duyurusu yapıldı: Bursa’da sular ne zaman gelecek, kesinti kaçta bitecek?