Gürültü kavgası faciayla bitti

Başkentte bir apartmanda gürültü nedeniyle çıkan tartışma faciayla sonuçlandı. Üst katta oturan komşusunun çocuklarının gürültü yapmasına sinirlenen 72 yaşındaki T.Ü., çıkan tartışmada aynı aileden 5 kişiyi tüfekle öldürdü. Komşu katliamından bir tek ailenin 4 yaşındaki engelli çocuğu sağ kurtuldu. Korkunç olay önceki gün Mustafa Kemal Mahallesi’nde yaşandı. Papatya Sokak’taki Kader Apartmanı’nda yalnız yaşayan T.Ü. (72), bir süre önce çocukları gürültü yaptığı gerekçesiyle üst kat komşusu H.T. (41) ile tartıştı. Önceki gün saat 23.45 sıralarında yine aynı sebeple üst kata çıkan T.Ü., tartışmanın ardından evinden tüfeğini alarak 6 kişilik aileye kurşun yağdırdı.

Saçmaların isabet ettiği babaanne B.T. (71), baba H.T. (41), anne S.T. ile çocukları M.T. (13) ve C.T. (11) vuruldu. Apartman sakinleri, polise haber verdi. Olay yerine giden ekipler, B.T., H.T., M.T. ve C.T.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan anne S.T. ise hastanede öldü. Aile üyeleri dün toprağa verilirken, polis, katil komşuyu silahıyla birlikte gözaltına aldı. Katliamdan sağ kurtulan 4 yaşındaki engelli çocuk ise devlet korumasına alındı.