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Gürültü kavgası faciayla bitti

Ankara Sincan’da 72 yaşındaki T.Ü., gürültü yaptıkları gerekçesiyle üst kattaki komşusuna tüfekle ateş açtı. 5 kişi öldü. Evde bulunan babaanne B.T. (71), baba H.T. (41), anne S.T. ile çocukları M.T. (13) ve C.T. (11) hayatlarını kaybetti. 4 yaşındaki engelli çocuk ise katliamdan sağ kurtuldu. Olay sırasında C.T.’nin balkondan “Bizi kurtarın, ağabeyimle babamı öldürdü” diye yardım istediği ortaya çıktı.

Abdullah Sarica
04:00 - 24/11/2023 Cuma
Güncelleme: 00:23 - 24/11/2023 Cuma
Yeni Şafak
Ankara Sincan.

Ankara Sincan.

Başkentte bir apartmanda gürültü nedeniyle çıkan tartışma faciayla sonuçlandı. Üst katta oturan komşusunun çocuklarının gürültü yapmasına sinirlenen 72 yaşındaki T.Ü., çıkan tartışmada aynı aileden 5 kişiyi tüfekle öldürdü. Komşu katliamından bir tek ailenin 4 yaşındaki engelli çocuğu sağ kurtuldu. Korkunç olay önceki gün Mustafa Kemal Mahallesi’nde yaşandı. Papatya Sokak’taki Kader Apartmanı’nda yalnız yaşayan T.Ü. (72), bir süre önce çocukları gürültü yaptığı gerekçesiyle üst kat komşusu H.T. (41) ile tartıştı. Önceki gün saat 23.45 sıralarında yine aynı sebeple üst kata çıkan T.Ü., tartışmanın ardından evinden tüfeğini alarak 6 kişilik aileye kurşun yağdırdı.

C.T.
B.T.
M.T.

BİR TEK O KURTULDU

Saçmaların isabet ettiği babaanne B.T. (71), baba H.T. (41), anne S.T. ile çocukları M.T. (13) ve C.T. (11) vuruldu. Apartman sakinleri, polise haber verdi. Olay yerine giden ekipler, B.T., H.T., M.T. ve C.T.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan anne S.T. ise hastanede öldü. Aile üyeleri dün toprağa verilirken, polis, katil komşuyu silahıyla birlikte gözaltına aldı. Katliamdan sağ kurtulan 4 yaşındaki engelli çocuk ise devlet korumasına alındı.

Camdan yardım çığlığı

Ankara’da gürültü yaptığı gerekçesiyle komşularının evini tüfekle basarak 5 kişiyi öldüren cani komşudan kaçmaya çalışan 11 yaşındaki kız çocuğunun komşularından yardım isteyerek, “Bizi kurtarın, ağabeyimle babamı öldürdü” dediği öğrenildi.



#Sincan
#Kavga
#Katliam
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