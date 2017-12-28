Güzel, anlamlı, kısa, resimli ve güncel Cuma mesajları!

Mübarek cuma gününde Müslümanlar birbirileri arasında dua ve iyi temennilerde bulunmak için mesaj gönderiyor. Bizde sizler için 29 Aralık Cuma mesajlarını derledik.

Cuma mesajları 29 Aralık

Bu mübarek cuma günü hürmetine evlerimizi aşsız, kalplerimizi aşksız, dillerimizi duasız bırakma Allah'ım! Evlatlarımızı hayırlı, bedenimizi sağlıklı, işlerimizi başarılı kıl. Fakirlere yardım et, zalimlere fırsat verme Ya Rab! Hayırlı cumalar dilerim.

Allah'ım! Akşama ulaştığımız gibi sabaha, sabah ulaştığımız gibi de akşama ulaşmayı nasip eyle. Sağlımızı koru ve hastalara şifa ver. Hayırlı cumalar.

Şükür ki; karanlığı aşan, Cuma'ya ulaşan dualarımız var. Hayırlı cumalar.

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Ey Rabbim! Evimizden bereketi, dilimizden duayı, kalbimizden senin ve Resulünün sevgisini eksik etme. Dualarımızı kabul, ömrümüzü nurlu kıl! Amin. Hayırlı cumalar.

Allah'ım! Rızkımıza bolluk, kalbimize ferahlık, ömrümüze bereket ver! Amin. Cumanız mübarek olsun…

Ettiğin her dua derdine deva, sağlığına şifa, gözüne nur, gönlüne huzur, ailene ve sevdiklerine huzur getirsin. Hayırlı cumalar dilerim.

"Ben, beni seven ümmetimi almadan cennete girmem" diyen Sevgilinin (s.a.s.) ümmeti olmanın hakkını verebilmek duası ile… Hayırlı cumalar dilerim.

Kusursuz bir dost ararsan bir ömür biter, insana ancak Allah ve Resulü yeter. Cumanız mübarek olsun.

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Ey Rabbim! Yalvarışım rahmetine güvenimden, her şey kudretinden, içimdeki kırık kalp Allah derken, rahmetini esirgeme üzerimizden! Amin. Hayırlı cumalar dilerim.

Ey Rabbim! Şu sonsuz merhamet ve rahmet deryasından bir damla da olsa, nasiplenmeyi hak eden kullarından eyle bizi. Amin. Hayırlı cumalar dilerim.

Allah'ım! Aklıma ilim ve hikmet; fikrime, feraset ve basiret; bedenime sıhhat ve afiyet; ruhuma da, tekamül ve metanet ihsan eyle. Cumamız mübarek olsun. Amin!

Ya Rabbi! Kıldığım namazı kabul eyle. Ahir ve akıbetimi hayır eyle. Son nefesimde Kelime-i Şehadet söylememi nasip eyle. Ölmüşlerimize af ve mağfiret eyle. Duaların geri çevrilmeyeceği bu mübarek günde Rabbim dualarımızı kabul etsin. Bizleri Rahmetinden mahrum bırakmasın hayırlı cumalar İnşallah.

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Selamların en güzeli sizlerin üzerinize olsun. Allah dualarımızı kabul cuma günümüzü mübarek etsin. Hayırlı cumalar.

Allah'ım! Senden bu günün ve yarının bildiğim ve bilmediğim ne kadar hayır varsa hepsinden isterim. Senden cenneti ve cennete yaklaştıracak söz ve amelleri isterim. Cumanız mübarek olsun.

Allah'ım! Dillere destan, yüreklere ferahlık olan merhametin ile günahlarımızı affeyle. Amin! Tüm Müslüman aleminin cuması mübarek olsun. Hayırlı, bereketli, huzurlu ve sağlık dolu günler dilerim.

Bir gül kurur, kalpteki sevgi kurumaz. Yağan yağmur durur, gönüldeki fırtına durmaz. Her şey unutulur ama sevilen insanlar unutulmaz. Hayırlı cumalar…

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Rabbim bizi özünden iman edip, gözünden düşmeyen kullarından eylesin. Hayırlı cumalar.

Allah'ım, 'kin, kibir ve kim ne der' hastalıklarından sana sığınırım. Bu güzel cuma gününü senin rızan için sevgi ve muhabbet içinde geçirmeyi nasip eyle. Amin. Cumamız mübarek olsun.

Ey Rabbim! Yalvarışım rahmetine güvenimden, her şey kudretinden, içimdeki kırık kalp Allah derken, rahmetini esirgeme üzerimizden. Amin! Hayırlı cumalar dilerim.

Güzellikler içinizi aydınlatsın, yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Rabbim, sevdiği kullarından eylesin sizleri ve tabi ki bizleri. Hayırlı cumalar dilerim.

FOTOĞRAF 30 En güzel Cuma mesajları En güzel Cuma mesajları En güzel Cuma mesajları En güzel Cuma mesajları En güzel Cuma mesajları En güzel Cuma mesajları En güzel Cuma mesajları En güzel Cuma mesajları En güzel Cuma mesajları En güzel Cuma mesajları En güzel Cuma mesajları En güzel Cuma mesajları En güzel Cuma mesajları En güzel Cuma mesajları En güzel Cuma mesajları En güzel Cuma mesajları En güzel Cuma mesajları En güzel Cuma mesajları En güzel Cuma mesajları En güzel Cuma mesajları En güzel Cuma mesajları En güzel Cuma mesajları En güzel Cuma mesajları En güzel Cuma mesajları En güzel Cuma mesajları En güzel Cuma mesajları En güzel Cuma mesajları En güzel Cuma mesajları En güzel Cuma mesajları En güzel Cuma mesajları En güzel Cuma mesajları Müslümanlar için büyük bir öneme sahip olan bu mübarek Cuma gününde camiler dolup taşacak. Cuma gününde, sizin için derlediğimiz resimli mesajları sevdiklerinizle paylaşabilir ve onlara iyi dilekler de bulunabilirsiniz.

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Cuma günü sünnetleri nelerdir?

Cuma sünnetleri, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.s) tarafından mübarek cuma gününde yapılmasını tavsiye ettiği ve yaptığı amellerdir. İşte cuma sünnetleri…

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