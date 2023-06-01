Haber başına 40 bin lira: Sahte mahkeme kararıyla haber kaldırtmışlar

Haberlere sahte mahkeme kararıyla erişim yasağı koyduran şebekeye operasyon yapıldı. İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ulusal basın kuruluşlarına bazı haberlere erişim engeli getirilmesi için gönderilen mahkeme kararlarının sahte olduğu ihbarı aldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Çete elebaşı Uğur Yılmaz ve yardımcısı İlknur Özkan geçen yıl yakalanmış, Yılmaz tutuklanırken Özkan adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. 7 ay süren teknik takip sonucu şebekenin İlknur Özkan aracılığıyla faaliyetine devam ettiği belirlendi.

ADNAN OKTAR ÇETEYLE ANLAŞMIŞ

Bazı ulusal basın yayın kuruluşlarına gönderilen erişim engeli kararları incelendi. Bunların optik cihazlarla hazırlanan sahte belgeler olduğu tespit edildi. Şüphelilerin sahte mahkeme kararlarını, tanınmış isimlerin de aralarında bulunduğu 12 kişiye sattığı belirlendi. Kimi eşiyle kavga ettiği haberinin, kimi uyuşturucu, kimi de suç örgütü ilişkisi hakkındaki haberlerin kaldırılmasını istedi. Organize suç örgütü elebaşı tutuklu Adnan Oktar ve uyuşturucu ticareti nedeniyle bir süre tutuklu kalan iş insanı A.O.A.’nın da çeteyle anlaştığı, haklarındaki haberleri kaldırttığı öğrenildi.

YALAN HABER YAYMIŞLAR