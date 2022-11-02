Haber değil terör merkezi: Mezopotamya Ajansı çalışanı 9 şüpheli tutuklandı

Ankara’daki PKK operasyonunda gözaltına alınan Mezopotamya Ajansı çalışanı 9 şüpheli tutuklandı. PKK’nın sözde ‘basın komitesi’nde yer aldığı gerekçesiyle Ankara Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin 25 Ekim’de gerçekleştirdiği operasyonda 11 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin adreslerinde, PKK’lı fotoğrafları, teröristlerin ölüm orucu öncesi ve sonrası yazdığı mektuplar ile PKK’nın eğitim notları bulundu. PKK’nın sözde üst yönetiminin eylem talimatı verdiği, bunların daha fazla kitleye ulaşması için de sözde haber siteleri üzerinden gerçeği yansıtmayan imzasız haberler yapıldığı tespit edildi. Tutuklanan şüphelilerin de “gazeteci” kimliği altına gizlenerek müzahir kitleyi örgütleme ve harekete geçirmeyi, ulusal ve uluslararası kamuoyunda algı oluşturmayı amaçladığı anlaşıldı. Gezi Parkı ve Kobani benzeri toplumsal sokak olayları çıkarmaya çalışıldığı kaydedildi.

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